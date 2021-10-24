وزير الري: نرفض الإجراءات الأحادية لملء سد النهضة ونسعى لاتفاق قانوني

تفتتح اليوم الأحد، فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص"، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ.



وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أسبوع القاهرة للمياه أصبح علامة دولية للمياه، حيث يشارك فيه الكثير من الخبراء والمتخصصين من دول العالم المختلفة، وأن هذا الحدث يشهد زخما متزايدا عاما بعد عام.



وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي السكان في مصر لأكثر من ١٧٥ مليون نسمة في عام ٢٠٥٠ وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.



وأشار إلى التأثيرات على الموارد المائية المتاحة، من خلال قيام إثيوبيا بإجراءات أحادية لملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانونى عادل وملزم، مشيرا إلى أن الموقف المائى فى مصر شديد الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

وأوضح وزير الرى، التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر وغيرها من دول العالم من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التي تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة دلتا نهر النيل وغيرها من دلتاوات الأنهار والمناطق المنخفضة حول العالم.

ويشهد الأسبوع حضور ١٠٠٠ مشارك فعلي، و٨٠٠ مشارك افتراضي عن بعد، وحضور (٢٠) وفدا وزاريا ومشاركة (٤٤) وفدا وزاريا بشكل افتراضي، وسيتم عقد (٨) أحداث جانبية وورش عمل، و(٧) اجتماعات رفيعة المستوى، و(٧٠) جلسة فنية خاصة، وستشارك (٥٠) منظمة دوليه وإقليمية و(٣٠٠) متحدث دولي ومحلي في فعاليات الأسبوع.

