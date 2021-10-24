منظمة عالمية تندد بوقوع ضحايا جراء الغارات الجوية الإثيوبية

نددت منظمة السلام العالمي بوقوع العديد من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الإثيوبية التي استهدفت عاصمة أقليم تيجراي على مدار الأيام الماضية.

ووفقا للمنظمة العالمية فإنه في 18 أكتوبر، قُتل ثلاثة أطفال وأصيب 10 مدنيين آخرين في غارتين جويتين في إثيوبيا حيث نفذت الحكومة الإثيوبية الضربات الجوية لتدمير منشأة اتصالات تديرها جبهة تحرير شعب تيجراي في ميكيلي عاصمة تيجراي.

ونفت الحكومة الإثيوبية في البداية الضربات الجوية؛ ولكنها أقرت بالضريات الجوية فيما بعد، وأكدت المنظمة العالمية أن إحدى الغارات الجوية أصابت منطقة قريبة جدًا من سوق مزدحم مما يزيد المخاوف من سقوط المزيد من المدنيين.

وقال متحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ،إن الغارات الجوية كانت تهدف إلى إلحاق الضرر بالمدنيين.

ووفقا للمنظمة فقد فشلت الحكومة في تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وساهمت في زعزعة السلام والاستقرار في منطقة هشة بالفعل من البلاد.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن "اشتداد الصراع مقلق للغاية".

وبالمثل، أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن مخاوفه بشأن تصعيد الصراع محذرا من وقوع أعمال عنف في المستقبل.

وبدأت الأزمة الأكبر التي تشكل هذه الضربات الجوية جزءًا منها في نوفمبر 2020 ، عندما استولى الجيش الإثيوبي على تيجراي من جبهة تحرير تيجراي باستخدام القوة العسكرية ومساعدة الجيش الإريتري.

منذ ذلك الحين، كان هناك صراع مستمر في منطقة تيجراي بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، مما أجبر مليوني شخص إلى الفرار من ديارهم، ومات الآلاف، ويعيش ما يقدر بنحو 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة وعند محاولتها تقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات إلى تيجراي، واجهت الأمم المتحدة معوقات من بسبب قيودً فرضتها الحكومة الإثيوبية.

واختتمت المنظمة: يثير هذا الحدث القلق بشأن مستقبل النزاع تيغراي في إثيوبيا في منطقة غير مستقرة بالفعل وفي خضم أزمة إنسانية ، وتشير هذه الضربات الجوية إلى خطوة في صراع أعمق حيث يمكن أن تنطوي التداعيات المستقبلية لهذه الضربات الجوية على انتقام من جبهة تحرير تيغراي ، ومزيد من التقدم من الحكومة الإثيوبية، والمزيد من الاضطرابات في تيجراي وبالنظر إلى الصعوبات في تقديم المساعدة إلى المنطقة، فإن هذا سبب كبير للقلق، حيث يبدو أن الأوضاع تزداد سوءً ، مع فرص محدودة لمساعدة المدنيين العالقين في الوسط.