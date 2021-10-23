غدًا.. المفوضية الليبية تعقد مؤتمرًا صحفيًا

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا، يتناول خلاله آخر التطورات على ساحة العمليات الانتخابية وما اتخذته من إجراءات تضمن التزامها بما تعهدت به نحو تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ذات مصداقية تحقق إرادة وآمال الليبيين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المفوضية دعت في بيان لها كافة وسائل الاعلام والصحفيين الى حضور هذا المؤتمر الذي سيعقد على تمام الساعة 12 الثانية عشر ظهرا بالمركز الإعلامي للمفوضية الكائن بسيدي المصري في العاصمة الليبية طرابلس.

وعبرت المفوضية الليبية عن تطلعها الى مؤازرة إعلامية حرة ووطنية وهادفة غايتها الحقيقة التي يترقبها الليبيين في 24 ديسمبر لتنير دربهم نحو بناء الدولة المدنية وإرساء قواعد الديمقراطية، مؤكدة بأنه لا صوت يعلو على صوت الوطن ولا كلمة اشد وقعا من كلمات أبنائه.

وأشار بيان المفوضية الليبية إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداداتها لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر 2021 وحرصا منها على تحقيق مبدأ الشفافية في تنفيذها للعمليات الانتخابية واحاطة الشعب الليبي عامة والإعلاميين على وجه الخصوص بمستجدات تنفيذها للتشريعات والقوانين في شأني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب فى ليبيا.