مواعيد ومراكز تلقي لقاح كورونا في مصر 2021 خلال الشتاء

لا يزال يبحث الكثير من المواطنيين عن مواعيد الحصول علي تلقي لقاح كورونا خاصة الراغبين بسرعة تلقي اللقاح بالتزامن مع فصل الشتاء كذلك التعرف علي نظام العمل داخل المراكز المخصصة للتطعيم التي يمكن من خلالها تلقي لقاح كورونا بهدف تقليل الأعراض المصاحبة لأعراض كورونا المستجد.

مواعيد تلقي لقاح كورونا في مصر 2021

حددت وزارة الصحة والسكان مواعيد العمل بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنيين ضد فيروزي كورونا خلال الموسم الشتوي وذلك تسهيلاعلي المواطنيين " مراكز التطعيم " المختلفة خلال الفترة المقبلة على أن تبدأ مواعيد استقبال المواطنيين لتلقي لقاح كورونا ابتداء من ٩صباحا حتى 9 مساء.

وناشدت الوزارة بضرورة توجه المواطنيين إلى مراكز التطعيم للحصول على اللقاح بعد أن يتم تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بتخصصية للحصول على طلب اللقاح.

مواعيد تلقي لقاح كورونا في فصل الشتاء

يشار إلى أن وزارة الصحة كشفت وصول الشحنة الثالثةً من لقاح جونسون أند جونسون خلال الأسبوع الجاري، وقالت في تقريررسمي إنه من المقرر تحليل الشحنة القادمة وتبلغ مليون جرعة من خلال هيئة الدواء ثم يتم بعد ذلك توزيعها على مراكز التطعيم المخصصة للمسافرين.

وأضافت الوزارة أن لقاح جونسون أند جونسون مخصص للمسافرين من جرعة واحدة كما تصل فالعينة اللقاح لمواجهة الفيروس ٨٨٪؜.

وتكون أعراضه ارتفاع في درجات الحرارة والحكة والصداع وتنميل في الذراع وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق وكذلك الرغبة في النوم وتستمر تلك الأعراض يومين ولا تحتاج إلى خوف أو توتر.

وترصد «الدستور» خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بتلقي لقاح فيروس كورونا للمعلمين ٢٠٢١ وخطوات التسجيل علي رابطتسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١ وفقا لوزارة الصحة والسكان.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين

اولا : الدخول علي رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين ٢٠٢١ من هنا.

ثانيا : اختيار فئه العاملين بوزارة التربية والتعليم.

ثالثا : ملي البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم الرباعي وتحميل التاريخ المرضي إن وجد بالاضافة للصورة الشخصية.

رابعا :ارسال رقم المحمول بالمواطن الراغب في تلقي اللقاح.

خامسا : اخبار مكان وموعد التطعيم حسب المتاح لبطاقة الرقم القومي او محل العمل.

سادسا : سيتم استقبال رسالة من وزارة الصحة والسكان تتضمن رقم الحصول علي اللقاح.

سابعا: الانتظار لتقلي رسالة خلال ٧٢ ساعة لتلقي اللقاح.