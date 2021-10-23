من هي «الشيف غالية» التي نجت من حادث مروع اليوم؟

انتشرت صور على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية توضح نجاة الشيف غالية من حادث مروع، حيث تعرضت مساء السبت لحادث تصادم مروري إثر اصطدام سيارتها بأخرى ملاكي بجوار الإنتاج الإعلامي في الجيزة، وأسفر عن تلفيات في السيارتين دون أي خسائر بشرية أو إصابات تذكر.

«الشيف غالية» يطلق عليها «الشيف الشعبية» وذاع صيتها في مجال الطبخ خلال السنوات الماضية، هي من بسيطة في حي إمبابة لكنها في الأصل من أسيوط (منشأ والدها) الذي توفى في حادث بأول شبابه لتستكمل والدتها مسيرة تربية الأولاد والشيف غالية لديها 7 إخوات.

وعن تعليمها فإن «الشيف غالية» حاصلة على مؤهل متوسط وهو «دبلوم تجارة» وتزوجت من ابن عمها ويعمل سائق ميكروباص، ولديها من الأبناء ثلاثة.

بدأت مسيرة الطبخ من خلال جيرانها ومعارفها، لمساعدة زوجها على الحياة المعيشية، وبدأت تقديم برنامجها «الست غالية» وتطلب منها تقديم الأكلات الشعبية المصرية البسيطة، باعتبارها مثال حي للسيدة المصرية التي تسكن داخل أحد الأحياء الشعبية، وتخاطب الناس بأسلوب سهل وغير متكلّف.

بحسب تصريحات للشيف غالية فإنها لا تعتمد على مساعدين في طهي الطعام خلال البرنامج، فهي من تقوم بشراء الخضار والفاكهة ومكونات الطبخ المختلفة من أحد الأسواق بصحبة زوجها، واختارت أن يشبه ديكور البرنامج شكل المطبخ لدى الأُسر المصرية البسيطة.

تتميز باللغة البسيطة وقربها من الجمهور، وتحدّثت عنها أشهر الصحف وقنوات التلفزيون العالمية، فقالت عنها شبكة “CNN”، إنها الأقرب إلى السيدات المصريات، كما كتبت عنها صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية قائلة إنها طاهية تلفزيونية من نوعٍ جديد، كما وصفتها صحيفة “لوموند” الفرنسية بأنها رمزًا لمصر الجديدة.