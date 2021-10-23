مدبولى: إنشاء مجلس أعمال «مصرىـ ألبانى» للمشاركة فى المعارض التجارية

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الألباني إيدي راما، السبت، مؤتمرًا صحفيًا عقب جلسة مشاورات موسعة حضرها عدد من الوزراء من الجانبين المصري والألباني.

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء نظيره إيدي راما والوفد المرافق له: “هذه الزيارة لها أهمية خاصة، لأنها تعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين بلدينا على مدى العقود الماضية”.

وقال رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي، استقبل صباح اليوم، إيدي راما والوفد المرافق له، حيث أكد الرئيس على العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدينا وشعبينا.

وأضاف مدبولي أنه عقد مع نظيره الألباني لقاءً موسعًا، بحضور عدد من الوزراء من الجانبين؛ حيث أجريت مشاورات تم خلالها استعراض أوجه التعاون الثنائي، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما ركزت المباحثات على زيادة التعاون المشترك في مختلف المجالات، من بينها: السياحة، والطاقة، والتجارة، والثقافة، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح رئس الوزراء أنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، المقرر عقدها في العاصمة الألبانية "تيرانا" الشهر المقبل، مؤكدًا ثقته في أن هذا الاجتماع سيكون بمثابة إطار داعم للعلاقات المشتركة بين البلدين، كما سيعزز بشكل خاص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقال إنه أكد، خلال مشاورات اليوم أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري ألباني مشترك بين "جمعية رجال الأعمال المصريين" والاتحاد الألباني لغرف التجارة والصناعة، مؤكدًا ضرورة تشجيع الشركات المصرية والألبانية على المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ألبانيا، خلال كلمته في المؤتمر، عن تقديره البالغ لما لاقاه من حُسن استقبال وضيافة في مصر، مؤكدًا أهمية اللقاء الذي جمعه اليوم بالرئيس السيسي: "أشعر بسعادة كبيرة لحرصه على مقابلتنا"، لافتًا إلى أن بلده يدعم الجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس السيسي لبناء الدولة المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء الألباني أن مصر، التي نراها اليوم، بقوتها وصلابتها وقوة تأثيرها في المنطقة، إنما هو نتيجة الحكمة والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي، لافتًا إلى الدور التاريخي الذي لعبه محمد علي، مؤسس الأسرة العلوية في بناء مصر الحديثة: "أتشرف ويملؤني الفخر لأن أكون هنا اليوم للحديث عن جذورنا المبكرة وعلاقات الصداقة الممتدة التي تربط بلدينا".

ووجه إيدي راما، حديثه لرئيس الوزراء: "الآن الأمر يتوقف علينا للبناء على ذلك التعاون وتقوية علاقتنا، وأنا أود أن أشكرك على تحمسك للمُضي قدمًا لعقد اجتماعات اللجنة المشتركة، لتحديد صور التعاون في المجالات التي نرغب في تقديم المزيد من الدعم لها"، لافتًا إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين، حتى الآن، لا تزال قليلة في الوقت الذي نرى فيه أن مستقبل التجارة بيننا واعد، معربًا عن تطلعه لتسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وتيرانا والعكس، والذي سيساعد الكثيرين الذين يودون أن يأتوا لزيارة مصر.