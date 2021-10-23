السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جولة لرئيس الهيئة العامة للبترول بمشروعات شركة السويس

المهندس عابد عز
المهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول

تفقد اليوم المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة العامة للبترول، مشروعات شركة السويس لتصنيع البترول، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجديدة، خاصة وحدات التفحيم الأسفلت، رافقه فى الجولة التفقدية، المهندس هشام فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول، والمهندس أشرف الشامي، مدير عمليات هيئة البترول، والمهندس جمال فتحي، مساعد رئيس هيئة السلامة والصحة المهنية، والدكتور نائل درويش، رئيس مجلس إدارة شركة إبيروم.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أكد فى تصريحات سابقة، أن مصفاتى النصر والسويس لتصنيع البترول من أعرق وأقدم مصافى التكرير فى المنطقة، ولهما دور كبير على مر التاريخ فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مشيرًا إلى أن استراتيجية عمل الوزارة تضع نصب أعينها تطوير مثل هذه المصافى ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقتها التكريرية باعتبارها إحدى الحلقات الهامة إلى جانب مشروعات التكرير الجديدة الجارى تنفيذها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة التشغيل وتطبيق إجراءات وأنظمة جديدة بمصافى التكرير.

كما شملت مختلف أنشطة التطوير بشركة السويس لتصنيع البترول، المعامل الكيميائية وتنفيذ عدد من الصهاريج والمستودعات الجديدة وتحديث منظومة مكافحة الحريق، واستكمال تطبيق منظومة التحول الرقمى واستخدام الحلول التكنولوجية المتطورة لإدارة العمليات في أنشطة التكرير.

ويأتى ذلك بتعليمات من القيادة السياسية وتوجيهات وزير البترول، بشأن توطين الصناعة المحلية، ومنها مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول الذى سيسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من هذا المنتج المهم فى ظل النهضة التي تشهدها منظومة الطرق الجديدة. 

وكانت شركة السويس لتصنيع البترول، أعلنت انها قامت بتكرير 2.2 مليون طن بترول خام، حيث ساهم إنتاجه من البوتاجاز والبنزين 80 و 92 والسولار والمازوت فى المساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى تصدير كميات من منتجات المازوت والمقر التفريغى، كما تم تسليم حوالى 76 ألف طن من الديزل و3 آلاف طن من المازوت منخفض الكبريت إلى شركة النصر للبترول للتصدير.

السويس لتصنيع البترول الهيئة العامة للبترول جولة مشروعات الاسفلت تكرير

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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