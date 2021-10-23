«عروستي» يواصل تصدر شباك التذاكر المصري ويصل إلى 7 مليون

واصلت الإيرادات الكلية لفيلم “عروستي” بطولة الفنان أحمد حاتم وجميلة عوض تصدر إيرادات شباك التذاكر المصري بين الأفلام المصرية المعروضة.

وحقق الفيلم حتى اليوم إيرادات كلية بقيمة 7 مليون جنيه و200 ألفا ويواصل التواجد في صدارة الأفلام المصرية رغم تراجعه بشكل كبير لصالح الأفلام الأجنبية المتواجدة في مصر حاليا.

قصة فيلم عروستي

وتدور أحداث “عروستي” حول قصة شريف كناري ودليلة زقزوقي اللذين يعانيان من إلحاح أهلها على الزواج، وتجمعهما الصدف بعد جلسة زواج صالونات فاشلة، ينجذب الثنائي ولكن تجارب دليلة السابقة تجعلها تضع شريف تحت اختبارات مستمرة طوال فترة الارتباط، للتأكد من أنه الزوج المثالي لها، فهل سينجح كناري و زقزوقي في بناء عش حب يجمعهما.

أبطال فيلم "عروستى"

جدير بالذكر أن فيلم "عروستي" من بطولة أحمد حاتم، وجميلة عوض، بمشاركة نخبة من النجوم صابرين، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس، ندى أكرم، وعدد من ضيوف الشرف، ومن بينهم أسماء جلال، شريف الدسوقي، هند عبدالحليم، محمد مولي، سيف زهران، بسنت النبراوي.

والفيلم من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة هاي ميديا للإنتاج الفني والتوزيع، إنتاج إيهاب السرجاني.

قالت الفنانة الشابة جميلة عوض، إنها سعيدة بردود الأفعال حول فيلم عروستي وخاصة الشباب، وأضافت أن إيرادات الفيلم معقولة جدًا وتتوقع زيادتها في الفترة المقبلة.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "عروستي" قد طرحت الفيلم بدور العرض المصرية، الشهر الماضي، ليدخل العمل ضمن سباق الأفلام المعروضة منذ بداية موسم الصيف السينمائي، بعد أن أفرجت الشركات المنتجة للأعمال السينمائية عنها هذا الموسم بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ونجح في تصدر الشباك المصري منذ طرحه بالسينما.