السبت 23 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى بمناسبة احتفال السويس بعيدها القومى

وضع أكاليل الزهور
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي

وضع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف العرايشي رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، واللواء محمد الألفي مدير أمن السويس أكاليل الزهور على النصب التذكاري بحديقة الخالدين أمام ديوان عام محافظة السويس في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي في 24 أكتوبر1973.

قرأ محافظ السويس ورئيس أركان الجيش الثالث الميداني، ومدير أمن السويس والقيادات العسكرية والقضائية والأمنية والتنفيذية الفاتحة على أرواح الشهداء.

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي

حضر وضع أكاليل الزهور كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والقيادات العسكرية والامنية والتنفيذية والقضائية والنائب جمال عبيد  والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من قيادات وأبناء السويس .

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي

وكان محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر قد استقبل صباح اليوم لتلقي التهنئة بالعيد القومي بمكتبه اللواء شريف العرايشي رئيس أركان الجيش الثالث الميداني واللواء محمد الألفي مدير الأمن والدكتور السيد الشرقاوى ، رئيس جامعة السويس والمستشار مدحت غراب رئيس محكمة السويس والشيخ ابراهيم البرناوي نائب قنصل المملكة العربية السعودية بالسويس.

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي

حضر الاستقبال الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد .
 

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي


وفي اللقاء تم تبادل التهاني بين المحافظ والقيادات بمناسبة العيد القومي للمحافظة السويس ، مؤكدا علي دور البطولة والفدائية  التي قام بها ابناء السويس في 24 أكتوبر وسطروا ملحمة تاريخية في الكفاح والنضال . 

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي


وقدم رئيس أركان الجيش الثالث الميداني، ومدير أمن السويس ورئيس جامعة السويس ونائب القنصل الدروع للواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمناسبة ذكري 48 عاما لانتصارات 27 اكتوبر .

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي

وتحتفل السويس بعيدها القومى في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام احياءً لذكرى صمود أهل المدينة أمام العدو الإسرائيلي.

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وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي

وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
وضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري في عيد السويس القومي
السويس النصب التذكاري أكاليل الزهور العيد القومي انتصار أكتوبر

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