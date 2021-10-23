السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس صاحب مقهى استولى على الملايين من المواطنين بحلوان

حبس صاحب مقهى
حبس صاحب مقهى

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم السبت، استمرار حبس صاحب مقهى لمدة  15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على الملايين من المواطنين بأسلوب النصب والإحتيال وايهامهم بتوظيف تلك الأموال مقابل أرباح.

كانت قررت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار معتز الشهاوي حبس صاحب مقهى شهير، لاتهامه بجمع الأموال من أصدقائه وأهلهم، بعد ما أدعى أنه يستثمرها، وبدأ في جمع الأموال حتى وصل المبلغ إلى ملايين الجنيهات، وبمجرد تعثره ومطالبته بسداد مديونياته ترك منزله وأغلق هاتفه.

بدأ الأهالى بالتوافد على أقسام شرطة حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو، لتحرير محاضر بالواقعة، وذهبت مجموعة أخرى إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة لتحرير محاضر أخرى بالمبالغ المستولى عليها.

كانت جهات التحقيق طلبت أمس التحريات من الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، وحقيقة ادعاء المجني عليهم. 

تجديد حبس حلوان الملايين قاضي المعارضات التحقيقات جمع الأموال

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

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