السبت 23 أكتوبر 2021
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مصر

بالأسماء.. تحويل 2.5 مليون جنيه مستحقات مصريين غادروا الأردن

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ53 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال وزير القوى العاملة، إن المستحقات بلغت 163 ألفاً و397 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و560 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وكان مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان، قد حصل على مستحقات الدفعة الواحدة لمواطن مصري لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأدن، بإجمالي 51 ألفا و213 دولاراً أي ما يوازي 91 ألفاً و361 جنيها مصريا تقريبا.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

مستحقات مصريين
مستحقات مصريين
مستحقات مصريين
مستحقات مصريين
مستحقات مصريين
مستحقات مصريين
وزير القوى العاملة محمد سعفان مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن سفير مصر بالأردن مكتب التمثيل العمالي بالأردن الملحق العمالي موقع وزارة القوى العاملة

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