الانفعال وقلة النشاط.. أسباب وأعراض الأزمات القلبية

تعد الأزمات القلبية من أشهر الأمراض المنتشرة والتي تتسبب في عدد كبير من الوفيات، وفي الأغلب، تنتج عن العادات الصحية الخاطئة أو عن الانفعال الشديد.

ووفقا لموقع “webteb” نرصد أعراض وأسباب النوبات القلبية.

ما أعراض النوبة القلبية؟

- الضغط، أو الشعور بالاحتقان في مركز الصدر الذي يستمر لأكثر من بضع دقائق.

- ألم ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر، أو حتى إلى الأسنان والفكّ.

- أوجاع في الصدر لفترات آخذة في الازدياد.

- ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.

- ضيق النّفـَس.

- التعرّق.

- الشعور بالموت الوشيك.

- الغشي أو الإغماء.

- الغثيان والقيء

- ألم أو حرقة في الجزء الأعلى من البطن

أسباب وعوامل خطر النوبة القلبية

أسباب النوبة القلبية هي انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين، هذه الشرايين تسمى الشرايين التاجية وهي تحيط بالقلب مثل التاج، يحدث انسداد الشرايين نتيجة تجلط الدم، إذا كانت الجلطة كبيرة نسبيًا فقد تسدّ مجرى الدم في الشريان، والحالة التي تكون فيها الشرايين التاجية مضيّقة نتيجة لتصلب الشرايين تسمى بمرض التصلب الشرياني، ويُعد مرض تصلب الشرايين من أهم أسباب النوبة القلبية.

عوامل الخطر التي تزيد التجلطات في الشريان التاجي تشمل:

تدخين التبغ

ارتفاع ضغط الدم، مع الوقت قد يسبب ارتفاع ضغط الدم ضررًا للشرايين التي تمد القلب بالدم، وذلك لأنه يسرّع عمليات تصلب الشرايين.

ارتفاع كولسترول الدم أو ثلاثي الغليسريد في الدم.

قلة النشاط البدني

السمنة الزائدة فالأشخاص البدناء جدًا لديهم نسبة مرتفعة بشكل خاص من الدهون في الجسم.

مرض السكري.

التوتر.

تاريخ عائلي من الإصابة بالنوبات القلبية.

ما مضاعفات النوبة القلبية؟

عدم انتظام ضربات القلب

إذا تضررت عضلة القلب نتيجة النوبة القلبية، يمكن أن تتكون دوائر كهربائية قصيرة تؤدي إلى اضطراب نَظم القلب، وقد يكون بعضها شديدًا جدًا إلى درجة يؤدي فيها إلى الموت.

فشل القلب الاحتقاني

الضرر الذي يلحق بالأنسجة القلبية قد يكون كبيرًا إلى درجة أن الجزء الذي بقي معافى من عضلة القلب غير قادر على ضخ الدم من القلب بشكل طبيعي وسليم.

تمزق في عضلة القلب

قد تتمزق عضلة القلب في بعض أجزائها التي ضعفت من جراء النوبة القلبية، فينشأ ثقب في القلب وغالبًا ما يؤدي إلى الموت السريع.

أضرار في صمامات القلب

إذا لحق ضرر بأحد صمامات القلب أو أكثر خلال احتشاء عضل القلب فقد يتفاقم الضرر إلى مشكلات تشكل خطرًا جديًا على الحياة.

الوقاية من النوبة القلبية

1. الأدوية

ينصح الأطباء على وجه العموم بالعلاجات الدوائية للأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو للأشخاص المعرضين بدرجة عالية لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

الأدوية التي تساعد على تحسين أداء القلب أو التي تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية تشمل:

مميّعات الدم التي تمنع تجلـّطه.

حاصرات مستقبلات بيتا (Beta - blocker) حيث أن هذه الأدوية تقلل من معدل ضربات القلب ومن ضغط الدم وتقلل العبء على القلب وتساعد في منع حدوث نوبات قلبية إضافية تالية.

مثبطات الإنزيم المحوِّل للأنجيوتنسين (Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor - ACEI).

أدوية لخفض مستوى الكولسترول.

2. تعديل نمط الحياة

لنمط الحياة تأثير حاسم على القلب لذلك فإن اتخاذ الخطوات الآتية من شأنه أن يساعد ليس فقط في الوقاية من النوبات القلبية، إنما أيضًا في التعافي والشفاء من نوبات قلبية حصلت، وتشمل ما يأتي:

الامتناع عن التدخين.

إجراء فحص لنسبة الكولسترول في الدم.

إجراء فحوصات طبية دورية بشكل منتظم.

المتابعة والمحافظة على مستوى صحي من ضغط الدم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

مواجهة الضغوطات والتوترات النفسية والتغلب عليها.

عدم شرب الكحول.