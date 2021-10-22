الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الطاقة الذرية» تعلن تنظيم دورة تدريبية حول تطورات العلاج الإشعاعي

الهيئة العربية للطاقة
الهيئة العربية للطاقة الذرية

أعلنت الهيئة العربية للطاقة الذرية، تنظيم دورة تدريبية في مجال "التطورات في العلاج الإشعاعي من التقنيات التقليدية إلى العلاج ثلاثي الأبعاد والعلاج متغير الشدة".

وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الدورة ستكون عن بُعد لمدة أربع أيام، حيث ستبدأ في الأول من شهر نوفمبر المقبل وحتى يوم 4 من نفس الشهر.
وأشارت الهيئة إلى أن الدورة تهدف إلى تزويد المتدربين بأحدث تقنيات العلاج الإشعاعي وتطوراتها إلى أحدث التقنيات: العلاج ثلاثي الأبعاد والعلاج متغير الشدة، كما تهدف الدورة إلى تقديم المعارف النظرية وبعض التطبيقات العملية وأفضل الممارسات على هذه التقنيات.


ويتناول البرنامج العلمي للدورة الجوانب النظرية وبعض التطبيقات العملية في مجال استخدام التقنيات النووية الحديثة في العلاج الإشعاعي يقوم بتقديمها عدد من الخبراء العرب وفق المحاور التالية:
- نظرة عامة حول التطبيقات الطبية للأشعة المؤينة.
- دور الإشعاع المؤين في علاج السرطان.
-  التصوير في العلاج الإشعاعي.
- أهمية العلاج ثلاثي الأبعاد في الكشف والتشخيص.
- العلاج متغير الشدة، الاستخدام الآمن لتقنيات العلاج الإشعاعي.
- المجالات المستقبلية لاستخدامات الأشعة في الطب.
واضافت الهيئة ان الدورة متاحة لكل المهتمين من الكوادر العلمية  في الدول العربية من الأطباء والمتخصصين والفنيين والعاملين في مجال الطب النووي  و الكشف عن الأورام  والعلاج بالأشعة للتدريب على مختلف الجوانب النظرية  المتعلقة بموضوع الدورة.


لافتة إلى أن التسجيل متاح إلكترونياً عبر الرابط الآتي:
https://bit.ly/3vEsnZa


ومن ناحية أخرى تنظم الهيئة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ندوة افتراضية حول "تأسيس موقف وطني تجاه برنامج بناء محطات نووية جديدة" وذلك عن بُعد يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021.

وتهدف هذه الندوة إلى تبادل المعلومات حول أنشطة دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبلدان الشارعة إنشاء في بناء محطات نووية وتطوير الموقف الوطني تجاهها وتبادل المعارف والخبرات حولها بما في ذلك منظمة تنفيذ البرنامج النووي NEPIO.

كما تهدف إلى تطوير فهم شامل لمحتويات التقارير النموذجية من أجل اتخاذ قرار مستنير بشأن الشروع في برنامج للقدرة النووية.

الهيئة العربية للطاقة الذرية دورة تدريبية العلاج الإشعاعي التقنيات التقليدية العلاج ثلاثي الأبعاد

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وائل لطفي

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