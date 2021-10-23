السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تعرف على ضيوف «هزر فزر مع لولى» هذا الأسبوع

هزر فزر مع لولى
هزر فزر مع لولى

يحل عدد من نجوم الفن ضيوفا على برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، يومي السبت والأحد، 23 و24 أكتوبر الجاري، على قناة cbc، في تمام الساعة العاشرة مساء.

 

ينقسم النجوم خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة؛ الأول يضم الفنان يوسف عثمان وحسن مالك وليلا فضة، والثاني يضم الفنانة هنا داوود ومحمود ياسين وأميرة أديب.

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يذكر أن برنامج "هزر فزر مع لولي" عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

 

كانت قد عرضت قناة سي بي سي مؤخرًا حلقة للفنانة هنادي مهنا عندما كانت ضيفة على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، الأربعاء الماضي.

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وكشفت هنادي، بطلة حكاية "بدون ضمان"، التي عرضت مؤخرا من مسلسل "إلا أنا"، كواليس الحكاية، وتفاصيل تعاونها مع فريق العمل، وأبرز المواقف التي جمعتهم خلال التصوير، فضلا عن متابعتها لردود أفعال الجمهور حول العمل.

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