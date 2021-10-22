الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نجلاء المنقوش: أمن مصر القومي من أمن ليبيا والعكس

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، إن أمن مصر القومي من أمن ليبيا وأمن ليبيا من أمن مصر.

وأكدت في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية، ترحيبها بالدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا.

وأشارت إلى دعمها جهود لجنة 5 + 5 العسكرية، مضيفة أن ليبيا تسعى لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا الطبيعية في البحر المتوسط.

وذكرت إن البلاد تسعى لاستثمار نجاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا، موضحة أن استقرار ليبيا مهم لجميع دول الجوار.

وأوضحت أن الدور الأمريكي مهم وإيجابي في الملف الليبي، مضيفة أن موقف روسيا من الملف الليبي أصبح أكثر إيجابية.

فيما لفتت إلى أن تجار الحروب في الداخل لا يريدون استقرار ليبيا، موضحة أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرط أساسي لاستقرار ليبيا واستقلالها.

وعن الانتخابات قالت إنها لا تمانع في أن يترشح أي من المسؤولين الحاليين لرئاسة ليبيا بشرط الكفاءة والقدرة.

مصر ليبي أمن الخارجية لاليبية القوم

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