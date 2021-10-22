السبت 23 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

دراسة تؤكد: الخوف من الموت قد يكون أفضل طريقة لتحمل الرياضة

السمنة المفرطة
السمنة المفرطة

أظهرت دراسة جديدة، أن نشر الخوف من الموت في نفوس الناس قد يكون أفضل طريقة لحملهم على ممارسة الرياضة.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، فقد قام الباحثون بقياس  دافع الناس لممارسة الرياضة بعد قراءة خمس رسائل مختلفة.

وكشفت النتائج أن التحذيرات من المرض وحتى الموت بسبب قلة النشاط البدني كانت الأفضل أداءً، حيث تغلبت الرسائل المرضية على تحذيرات مماثلة بشأن السمنة، أو وصمة العار الاجتماعية من كونهم غير لائقين، أو تكلفة العلاج الطبي.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور كيموت أويبو، من جامعة "واترلو" في كندا، إن النتائج ستساعد في تحسين الاتصال المرتبط بالتمارين لتطبيقات اللياقة البدنية.

 في الدراسة طُلب من 669 شخصًا تقييم خمس رسائل حول كيفية تشجيعهم على ممارسة الرياضة باستخدام تطبيق للياقة البدنية ، والقيام بأشياء مثل تمارين الضغط والقرفصاء، حيث استندت هذه الرسائل إلى خمس فئات مختلفة، المالية، السمنة، الوفيات، والمرض ، والوصمة الاجتماعية.

عند التصنيف، كان من الواضح أن الرسائل المتعلقة بالمرض والسمنة كانت الأفضل أداءً، حيث سجلت 4.8 و 4.69 في المتوسط، وبالمقارنة  سجلت الرسائل المتعلقة بالتمويل 3.7 درجة ، والسمنة 3.5 ، ووصمة العار الأدنى على الإطلاق عند 3.48.

نظر الدكتور أويبو أيضًا في دور الجنس في كيفية تفسير الرسائل ولاحظ أن كلا الجنسين كانا أكثر ميلًا إلى التحفيز على ممارسة الرياضة من خلال الرسائل المنغمة للمرض والوفاة. 

وأضاف الباحثون، أن الدراسات المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الخصائص الديموغرافية الأخرى مثل العمر والثقافة والعرق والتعليم، لاستكشاف ما إذا كانت هذه العوامل تؤثر على فعالية هذه الرسائل.

يقدر المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 42 في المائة من السكان البالغين في العالم يعانون من السمنة المفرطة. 

ما مقدار التمرين الذي تحتاجه؟

للبقاء بصحة جيدة ، يجب على البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 64 محاولة ممارسة النشاط اليومي ويجب عليهم القيام بما يلي:

150 دقيقة على الأقل من الأنشطة الهوائية المعتدلة مثل ركوب الدراجات أو المشي السريع كل أسبوع وتمارين القوة لمدة يومين أو أكثر في الأسبوع تعمل على تشغيل جميع العضلات الرئيسية "الساقين والوركين والظهر والبطن والصدر والكتفين والذراعين".

ديلي ميل ممارسة الرياضة السمنة المفرطة دراسة جديدة صحيفة ديلي ميل العلاج الطبي

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وائل لطفي

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