غدًا.. 4 كُتاب من دار تشكيل في لقاء مع القراء بمعرض كتاب ساقية الصاوي

يستضيف معرض كتاب ساقية الصاوي والمقام بقاعة النهر 4 كتاب من دار تشكيل للنشر والتوزيع في لقاء مع القراء وذلك غدا السبت في تمام السابعة مساءً، ويدير اللقاء الناشر سيد شعبان مدير دار تشكيل للنشر والتوزيع.

الكتاب الذين تستضيفهم الساقية هم الروائية مريم أحمد على مؤلفة روايات "آخر ليالى البشر" و"البعض لا يرحل ابدا"، والروائية هدى سالم وروايتيها “ما بعد الصدمة” و"لا تغفرن"، والكاتب مايكل راشد وكتابه "مدرسة الكاريزما" وأخيرا الكاتب محمد مصطفى وكتابه “لغة الجسد”.

يأتي اللقاء في إطار فعاليات معرض الساقية للكتاب، واللقاء هو لقاء مفتوح مع ابرز كتاب دار تشكيل للنشر والتوزيع حول تجاربهم الشخصية في الكتابة والنشر، وحول مؤلفاتهم التي نشرت في الدار، كما يتطرق الحوار إلى الصعوبات التي واجهتهتم في الكتابة، والنجاح الذي حققه كل منهم في تصدره لقائمة الأعلى مبيعا منذ الكتاب الأول".

وقال مدير دار تشكيل سيد شعبان في تصريح خاص لـ"الدستور": “هذه الفعالية تأتي للتقريب بين الكتاب وجمهورهم للتعرف عليهم عن قرب”، مشيرا إلى أنه يوقع أن تكون الفعالية من أكثر الفعاليات حضورا بعد ذلك التوقف الكبير في ظل جائحة كورونا، واعتبر مثل هذه اللقاءات والفعاليات هو بمثابة عودة روح الحياة الثقافية مرة أخرى لانه لا غنى عن مثل هذه الفعاليات بين الكتاب والجمهور.

يذكر أن معرض كتاب ساقية الصاوي تم افتتاحه اليوم الجمعة، في دورته التي تحمل الرقم 11 والذي يقام في الفترة من ٢٢ أكتوبر حتى ٢٨ من أكتوبر الجاري.

الافتتاح شارك فيه رئيس إتحاد الناشرين سعيد عبده ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أسامة الأزهري ورئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار المصرية وآثار القاهرة والجيزة الدكتور هشام الليثي، وهو نائب عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وتتضمن فعاليات المعرض ورش عمل وحفلات توقيع وفقرات استعراضية، وعلى هامش المعرض تستمر الساقية في تقديم حفلاتها وندواتها الثقافية.

كما شارك أيضًا في الافتتاح عرض استعراضى غنائى لفرقة «كنعان الفلسطينية»، والتى تقدم الفلكلور الفلسطينى «الدبكة الفلسطينية»، من خلال الغناء وعروض استعراضية متميزة.