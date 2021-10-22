رضوى سمير توقع روايتها الأولى «نفس كاميليا» بمعرض كتاب الساقية.. الإثنين

تستضيف دار كتبنا للنشر والتوزيع حفل توقيع الكاتبة الشابة رضوى سمير رواية “نفس كاميليا”، ضمن فعاليات معرض الساقية للكتاب بساقية الصاوي بالزمالك، وذلك في السابعة مساء الإثنين الموافق 25 أكتوبر الجاري.

وجاء على غلاف الرواية "في هذه الرواية ستجد أن بطلتها "كاميليا" تشبه العديد ممن عرفتهم في حياتك بغض النظر عن نوع الجنس، فمعظمنا يعاني من الاضطرابات النفسية، والصراعات الداخلية، والتأرجح بين الاحتياجات، والرغبات، والاكتئاب الذي أصبح مرض العصر، فبات يعاني منه معظمنا دون أن ندري ذلك.

سوف تعيش مع البطلة قصت حياتها بداية من إدراكها بما أصابها من اكتئاب ثنائي القطب، عروجا على لمحات من حياتها الماضية، لتجد نفسك تسخط عليها أحيانا، وتتعاطف معها أحيانا أخرى.

في تصريحات سابقة لـ"الدستور" قالت الكاتبة رضوى سمير «تعيش كاميليا نوبات سعادة مفرطة ونوبات اكتئاب حادة، في إحدى نوبات الاكتئاب التي مرت بها، تقرر أن تبحث وتتعلم أكتر عن هذه الحالة الغريبة التي تأتي دون أي أسباب، وتقرر أن تذهب إلى أخصائية نفسية، يدور بينهم حوارات طويلة تستدعي فيه فترات طفولتها ومراهقتها، وكيف كانت تلجأ لإيذاء نفسها عندما تكون في أي من حالات الاكتئاب التي تمر بها، وكيف أيضًا تكون في أقصى السعادة وتحقق أهداف وأحلام في وقت في قمة الإبداع».

تكتشف من خلال القصة إنها على علاقة بـرَجل آخر «خالد» يصغر منها بـ 7 سنين، واستمرت العلاقة عدة سنين عندما أهملها زوجها عز،و تشير رضوي سمير إلى أن شخصية «كاميليا» عبر الرواية تسرد تفاصيل كيف تعرفت على «خالد»، وكيف أعطى لها كل ما كانت تحتاج إليه من اهتمام وجنون وحب طايش، وكيف كانت أضعف من أنها تتركه.

يذكر أن الكاتبة رضوى سمير ... مديرة موارد بشرية ومدربة اير يوغا ، درست إدارة الأعمال والتسويق ..بدأ شغفها بالكتابة عندما كان عمرها 10 سنوات وكان حلم حياتها هو نشر روايتها الأولى.