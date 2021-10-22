«رويترز» تشيد بإنشاء مصر محطات تحلية: تشجع الاستثمار وتلبي احتياجات السكان

أشادت وكالة "رويترز" بطرح الحكومة المصرية مناقصات لإنشاء 17 محطة تحلية مياه جديدة، مشيرة إلى أن مصر تتطلع لزيادة قدرات تحلية المياه لأربعة أمثالها في خمس سنوات، وتسعى إلى تنويع موارد البلاد من المياه العذبة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة.

ولفتت الوكالة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن القوات المسلحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على تطوير البنية التحتية بشكل سليم، من خلال تنفيذ وتطوير عدد من المحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، على امتداد سواحل مصر البعيدة عن مصادر المياه العذبة.

وأوضحت أن مصر تهدف إلى زيادة قدرات تحلية المياه لأكثر من أربعة أمثالها من خلال منح شركات خاصة امتيازات من صندوقها للثروة السيادية لإقامة 17 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة، مشيرة إلى أن تلك الامتيازات الجديدة ترمي إلى تشجيع الاستثمار الخاص والتطور التكنولوجي.

وتابعت أن هذه الخطة تندرج تحت مسعى مصر لتنويع مواردها من المياه العذبة لتلبية احتياجات سكانها المتزايد، في وقت تواجه فيه البلاد ازمة سد النهضة مع اثيوبيا ومواجهة أي أثار سلبية لنقص المياه، من خلال التوسع في تدشين محطات تحلية مياه البحار.

ونقلت "رويترز" عن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية، قوله "إن تنشيط الاستثمار في محطات التحلية الجديدة سيبدأ بضمان حكومي لشراء المياه وإعادة بيعها للمستهلكين سواء في المنازل أو للأغراض الصناعية بأسعار مخفضة وهو ما سيستلزم أن تضخ الدولة دعما كبيرا للأسعار."

وأضاف سليمان لرويترز "طلبنا بالفعل عروضا. وما يحدث هو جمع بين عملية تنافسية وعملية محدودة التفاوض"، وتابع "استجابة المستثمرين كانت قوية حتى الآن"، مشيرا إلى أن المحطات الجديدة ستنتج ما مجموعه 2.8 مليون متر مكعب يوميا على أن تتضاعف هذه الكمية في الأجل الأطول.

واستكمل "تلقينا عروضا لبناء أي قدرات نحتاج إليها وهناك إقبال من المستثمرين على إنشاء ثلاثة أمثال من المشاريع المطلوبة".

وأوضحت الوكالة إنه وفقا لبيانات الصندوق السيادي، فأن مصر لديها الآن قدرات تحلية تبلغ حوالي 800 ألف متر مكعب يوميا وأن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6.4 مليون متر مكعب بحلول 2050.

وتابعت إنه بموجب الامتيازات التي يبلغ أجلها 25 عاما ستتعاقد الشركات مع مقاولي البناء وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة عالية العائد لتشغيل المحطات.