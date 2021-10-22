«الشريف»: تحية الرئيس السيسي لعمر هاشم تؤكد تقديره للعلماء ودورهم بتشكيل الوعي المجتمعي

وجه السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على اللفتة الطيبة منه تجاه رمز من رموز علماء الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وذلك يوم الأحد الماضي أثناء احتفالية المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات.

وقال نقيب الأشراف، إن هذه اللفتة الطيبة التي قام بها الرئيس السيسي، تؤكد تقديره للعلم والعلماء وإيمانه بدورهم في تشكيل الوعي المجتمعي، وهو ما كان حائط صد ضد الأفكار المغلوطة التي حاولت اختراق المجتمع طيلة تاريخ هذا الوطن.

وأضاف "الشريف" أن تحية الرئيس السيسي للدكتور أحمد عمر هاشم ، في بداية كلمته أثناء احتفالية المولد النبوي هي تحية وتقدير لدور العلماء الوطنيين الذين كانوا ولا يزالون يساندون جبهة الوطن الداخلية، ونشر الوعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة"، مشيرا إلى أن حرص الرئيس السيسي على مصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم، تعّد رسالة أن مصر تقدر علمائها الذين يصطفون خلف قادتهم لمواجهة المتربصين.

وكان نقيب الأشراف، قد قال إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى بناء الإنسان، وتٌرسخ لقيم التكافل والتراحم، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة، بصورة غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال احتفالية نقابة الأشراف، بالمولد النبوي الشريف، التي شارك فيها الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نائبا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة الأزهري، وعبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور محمد ابو هاشم أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء.