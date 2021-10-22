قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث أمضت ليلة كاملة فى المستشفى

أمضت الملكة إليزابيث ليلة كاملة في المستشفى للخضوع "لفحوص أولية" حسب قصر بكنجهام، قبل أن تعود إلى قلعة وندسور ومعنوياتها مرتفعة.

وقال قصر بكنجهام: "في أعقاب توصية طبية بالراحة لأيام، حضرت الملكة إلى المستشفى بعد ظهر الأربعاء من أجل فحوص أولية، وعادت إلى قلعة وندسور في وقت الغداء اليوم ومعنوياتها مرتفعة".

وصرح مصدر ملكي بأن الملكة بقيت في المستشفى وأن فريقها الطبي اتبع نهجا احترازيا.

وأضاف المصدر أنها عادت إلى مكتبها للعمل بعد ظهر الخميس وقامت ببعض المهام الخفيفة.

وأمضت الملكة إليزابيث ليلة الثلاثاء في حفل استضافته في قلعة وندسور لمجموعة من قادة الأعمال البارزين بينهم بيل جيتس، بعد أن عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون مؤتمرا للاستثمارات الصديقة للبيئة قبيل قمة المناخ.

وظهرت الملكة وهي أطول ملوك العالم جلوسا على العرش بصحة جيدة، واستقبلت الضيوف بالابتسامة.

وألغت الملكة البالغة 95 عاما رحلة رسمية إلى إيرلندا الشمالية يوم الأربعاء حيث قال القصر إن فريقها الطبي أوصاها بالراحة وأن الأمر لا يتعلق بمرض كوفيد-19.

يذكر أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

وتتّبع الملكة البريطانية إليزابيث بروتوكولًا صارمًا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام في مساكنها الملكية، بدءًا من تجنب المأكولات البحرية والثوم إلى الموافقة شخصيًا على قوائم الطهاة الملكيين المخطط لها مسبقًا، ومن المعروف أن الملكة تأكل القليل جدًا وفي بعض الأحيان تتجنّب الطعام تمامًا عند تقديمه في المآدب الملكية.

وتحدثت الشيف الملكي السابق جراهام تينسلي التي قامت بتنظيم العديد من المأدبات الملكية خلال فترة عملها كمدير لفريق الطهي الويلزي وكانت تقول نصائحها فيما يخص المأدبة الملكية، وأوضحت بالضبط سبب عدم رؤية الملكة تأكل كثيرًا في المناسبات الملكية المرموقة، وفقًا لموقع "hello magazine".

وقالت إنه في البداية بعض المآدب الملكية تستغرق 6 أشهر للتحضير، لذلك تم وضع العديد من القواعد لضمان سير الحدث بسلاسة، ومن المعتاد أن تجلس ضيفة الشرف على يمين الملكة، ويترتب على ذلك أن المملكة تحول انتباها إلى ذلك الشخص خلال الدورة الأولى من العشاء، وبعدها تقوم بتحويل انتباهها إلى الشخص الموجود على يسارها للدورة التالية.

هذا هو السبب في أن صاحبة الجلالة لا تنحاز إلى الانغماس في المأدبة المكونة من ثلاثة أطباق فهي عادة ما تكون مكلفًا بالتحدث والترفيه.