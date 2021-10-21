دعم الأكثر احتياجًا بـ1.5 مليار جنيه شهريًا.. أبرز أنشطة التضامن اليوم

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في السطور التالية:

«التضامن»: دعم الأسر الأكثر احتياجًا بـ1.5 مليار جنيه شهريًا

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي يزيد على 3,811 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

وأشارت الوزارة -في تقرير حصلت “الدستور” على نسخة منه - إلى أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" على مستوى المحافظات بلغ نحو مليون و330 ألفًا و550 حتى أكتوبر الجاري، مقارنة بمليون و319 ألفا و505 مستفيدين في سبتمبر الماضي، الذي يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة، حيث يحصل المسنون والعاجزون عن العمل على دعم شهري يصل إلى 450 جنيها، فيما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 367 ألفا و12 شخصا.

القباج: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية الطفولة المبكرة أبريل 2022

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تتبنى مشروع الطفولة المبكرة ولديها رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام في السنوات الأولى من عمر الأطفال، وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والتغذية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح 3,500 حضانة جديدة فى قرى برنامج "حياة كريمة"، كما أن الوزارة انتهت من تطوير تسهيلات في إجراءات ترخيص الحضانات في إطار اللجنة التي وجه بتشكيلها رئيس مجلس الوزراء لتسهيل تراخيص الحضانات.

«التضامن» تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من «بر أمان» لتغطية مناطق نهر النيل

قالت ميرفت صابرين- مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية بر أمان بداية شهر نوفمبر المقبل، موضحة أن هذه المرحلة تستهدف المحافظات التي يمر بها نهر النيل.