القبض على مسئول بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية بتهمة النصب

تمكن رجال مباحث المنوفية، من ضبط مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة لقيامه بالنصب على المقاولون وإسناد مشاريع وهمية والاستيلاء على مبالغ مالية طائلة.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام المقدم محمد المغربي رئيس مباحث مركز شبين الكوم وبمعاونة النقيب علاء حشاد معاون المباحث، من القبض على ن.م.خ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة بتهمة إسناد مشاريع وهمية والنصب على المقاولون وبحوزته أوراق وأختام مزورة.

وترجع أحداث الواقعة إلى ورود بلاغ من أحد المقاولين الذي يتعاون معهم المتهم وبالانتقال والفحص تبين استيلائه على أموال طائلة وإسناد مشاريع وهمية الميزانية، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.