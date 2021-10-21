الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط 4 صيدليات تبيع أدوية مخدرة وعقاقير مهربة ومجهولة المصدر

ضبط صيدليات
ضبط صيدليات

تمكنت هيئة الدواء المصرية من ضبط صيدليتين يتجاران بالأدوية غير المسجلة بالهيئة بمنطقة التجمع بمحافظة القاهرة.

كان مفتشو الهيئة بالاشتراك مع الجهات الرقابية شنوا حملة على الصيدلتين بعد ورود معلومات بإتجارهما في الأدوية المهربة، التي أسفرت عن ضبط مخزنين غير مرخصين تابعين لإحدى الصيدليات غير متوافر بهما الاشتراطات الصحية، يقومان بتخزين وبيع الأدوية غير المسجلة بالهيئة، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية بدون فواتير.

وقدرت قيمة الأدوية والمستلزمات الطبية المضبوطة بنحو 200 ألف جنيه، وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالاشتراك مع الجهات الرقابية من ضبط صيدلية تبيع الأدوية المخدرة من قبل أحداث بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، حيث رصد التفتيش الصيدلي بالهيئة معلومات مفادها قيام الصيدلية بالاتجار بالمواد المخدرة وعليه تم تنفيذ حملة تبين خلالها إدارة الصيدلية من قبل أطفال أحداث بالمخالفة للقانون وحيازتهم أدوية مخدرة بدون فواتير، كما تم ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة وكميات من العينات المجانية معدة للبيع، وكذلك أدوية صادر بشأنها منشور غش تجاري.
وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

وتمكن مفتشو الهيئة أيضًا بالاشتراك مع الجهات الرقابية، من ضبط صيدلتين غير مرخصتين بمحافظة الجيزة، تقومان ببيع الأدوية للجمهور دون وجه حق، ووجود كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وكذلك قيام أشخاص بمزاوله مهنة الصيدلة دون ترخيص.

وتم تحريز الأدوية المخالفة وتحرير محضر بالمخالفات للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة.

يأتي ذلك انطلاقًا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء.

هيئة الدواء المصرية ضبط صيدليات ادوية مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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