مطار الغردقة الدولى يستقبل أول رحلة من فيينا

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، أول رحلة على متن الخطوط الجوية النمساوية بعد توقف منذ جائحة كورونا، برش المياه فور هبوط الطائرة، وتوزيع الورود على الركاب وتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب فضلاً عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي حفاظاً علىسلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.