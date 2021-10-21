«التضامن» تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من «بر أمان» لتغطية مناطق نهر النيل

قالت ميرفت صابرين- مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إنه سيتم إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية بر أمان بداية شهر نوفمبر المقبل، موضحة أن هذه المرحلة تستهدف المحافظات التي يمر بها نهر النيل.

وأضافت صابرين أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجارٍ الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الثانية وتحديدًا على صغار الصيادين بكفرالشيخ، كذلك توزيع المساعدات على 7.7 ألف صياد خلال المرحلة الثلاثة.

أما عن مراحل تنفيذ المبادرة، أشارت إلى أنها تنقسم إلى مرحلة أولى وتضم بحيرات الريان، أدكو، مريوط، المنزلة، ويستفيد منها 10.704 ألف صياد، المرحلة الثانية وتستهدف محافظتي كفر الشيخ والاسماعيلية وتحديدا بحيرات البرلس والتمساح والمرة ويستفيد منها 7.416 ألف صياد، اما المرحلة الثالثة تضم محافظتي أسوان وشمال سيناء وتحديدا بحيرتي ناصر والبردويل ويستفيد منها 7.707 ألف صياد، اما المرحلة الرابعة تستهدف مناطق الصيد علي نهر النيل ويستفيد منها 18.125 ألف صياد.

من جهتها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تستهدف تطوير قطاع الصيد المصري وتعزيز قدرات صغار الصيادين، حيث يستفيد منها في مختلف مراحلها نحو 42 ألف صياد، موضحة أن مبادرة بر أمان من المبادرات غير المسبوقة للدولة، حيث تعد أول مساعدات حقيقية تقدمها الدولة لصغار الصيادين، حيث تستهدف تسهيل عمل الصيادين، خاصة أن كثيرًا منهم لم يكن لديه معدات صيد حقيقية بل كان يستخدم أدوات بسيطة للغاية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين علي أصحاب المراكب الآلية، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة.