«ذا صن» تحذر من عاصفة وأمطار وفيضانات تهدد بريطانيا

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عاصفة أورور البريطانية تتسبب في هطول أمطار وعواصف بارتفاع بوصتين وبسرعة 70 ميلاً في الساعة مع إصدار تحذير من الطقس الكهرماني.

وتابعت أنه من المقرر أن تضرب العاصفة الجزء الجنوبي من المملكة المتحدة حاملة معها وابلًا من الرياح والأمطار، ويشمل التنبيه الكهرماني الصادر عن مكتب الأرصاد الجوية أجزاء كبيرة من جنوب إنجلترا.

وقال خبراء الأرصاد إن أسوأ الأحوال الجوية ستنتهي بحلول الساعة الثالثة صباحًا - ولكن قد تكون هناك فيضانات صباح الغد، ويمكن أن يتساقط أكثر من بوصتين من المطر في غضون ساعتين فقط.

وتوقع القسم التابع لمكتب الأرصاد الجوية في تحذيره: "ستحدث بعض الأمطار الغزيرة جدًا مع احتمال هطول أمطار تتراوح بين 20 و 30 ملمًا في غضون ساعة و60 ملم في 2-3 ساعات".

وتابع: “سيؤدي ذلك إلى فيضانات في المياه السطحية خاصة إذا هطلت أمطار غزيرة على البلدات والمدن الكبرى”.

وأضاف: “من المحتمل أن تغمر المياه المنازل والشركات، مما يتسبب في أضرار لبعض المباني. ، ومن المحتمل حدوث تأخير وإلغاء بعض خدمات القطارات والحافلات”.

واستطرد القسم قائلا "من المحتمل أن يؤدي الرذاذ والفيضانات إلى ظروف قيادة صعبة وإغلاق بعض الطرق، ومن المحتمل أن تؤدي العاصفة الى انقطاع التيار الكهربائي وفقدان خدمات أخرى إلى بعض المنازل والشركات".

ونوه بأن هذا حدث بعد أن تسببت الرياح العاتية في سقوط الأشجار على الأرض وتدمير الجدران المبنية من الطوب.

فقد كشفت اللقطات المروعة عن آثار الدمار في ويدنيس في تشيشاير بعد أن حطمها إعصار مدته 30 ثانية ببلاط السقف وأثاث الحدائق الذي تناثر في الشوارع السكنية.

من المتوقع أن تهب رياح تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة على باقي الجزر الليلة حيث يستمر تحذير الطقس الأصفر من هطول أمطار غزيرة في جنوب إنجلترا.