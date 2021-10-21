تقرير: اليابان أكثر دول العالم فى الأنشطة البركانية

قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن أحد البراكين في اليابان قد ثار وتصاعدت الانبعاثات والدخان في السماء، بينما يندفع المتنزهون بعيدا عن المنطقة السياحية الشهيرة التي يقع فيها البركان.

وتابعت أنه حتى الآن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الفور بعد ثوران البركان في جنوب غرب اليابان.

وأضافت أن الانبعاثات المتصاعدة من البركان شوهدت وهي تتدفق على منحدرات جبل أسو باتجاه متحف قريب، لكنها لم تصل إلى الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تحذير السياح من الاقتراب من "أسو"، حيث أطلق الغاز الساخن والرماد على ارتفاع يصل إلى 11500 قدم، ما أدى إلى سقوط الحجارة على منحدراتها العشبية.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فقد بحثت السلطات عن متنزهين ربما يكونون محاصرين أو مصابين، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية عشرات الحافلات والمركبات السياحية متوقفة في المتحف.

وقال تومواكي أوزاكي، المسئول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إنه بالنسبة لأولئك القريبين من الجبل "يجب توخي الحذر بشأن الصخور المتطايرة الكبيرة وتدفق الحمم البركانية".

وتابع أوزاكي في مؤتمر صحفي: "الحذر مطلوب حتى في المناطق البعيدة باتجاه الريح، حيث قد تحمل الرياح ليس فقط الرماد ولكن أيضا الحصى"، محذرا من أن الغازات السامة ربما تكون قد انبعثت.

كانت آخر مرة تم فيها رفع تحذير مشابه لمستوى اليوم في عام 2016 بعد أن عاد إلى الحياة في هذا العام بعد أن ظل خامدًا لمدة 19 عامًا.

وكانت الوكالة قد حذرت من زيادة النشاط البركاني هناك في الأيام الأخيرة، بما في ذلك ثوران صغير يوم الخميس.

ويهيمن بركان كالديرا الضخم في جبل أسو على جزيرة كيوشو الرئيسية في الجنوب الغربي، حيث يعد البركان البالغ ارتفاعه 5223 قدمًا نقطة جذب سياحي شهيرة.

وأكدت الصحيفة أن اليابان هي واحدة من أكثر دول العالم نشاطًا بركانيًا، لأنها تقع على ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ، والتي سجلت نسبة كبيرة من الزلازل والانفجارات البركانية على الكوكب.

وفي سبتمبر 2014، عانت اليابان من أكثر ثوران بركاني دموي منذ ما يقرب من 90 عامًا عندما انفجر جبل أونتاكي بشكل غير متوقع، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 63 شخصًا.