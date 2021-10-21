أبرزها خل التفاح.. علاجات منزلية للتسمم الغذائي

يحدث التسمم الغذائي بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات الموجودة في الطعام الملوث، ومن المرجح أن تحمل بعض الأطعمة هذه العوامل التى تصيب بالأمراض، مثل اللحوم النيئة والمنتجات الحيوانية الأخرى وأي طعام لا يتم تخزينه وطهيه بشكل صحيح.

تشمل بعض مسببات الأمراض الأكثر شيوعًا المسؤولة عن حالات التسمم الغذائي ما يلي وفقا لموقع eat this:

الليستيريا

السالمونيلا

كامبيلوباكتر

المكورات العنقودية الذهبية

الإشريكية القولونية (الإيكولاي)

الشيجلا

علامات وأعراض التسمم الغذائي؟

من السهل التعرف على التسمم الغذائي وتشمل الأعراض:

الغثيان

التقيؤ

إسهال مائي أو دموي

آلام وتشنجات في البطن

حمى أو قشعريرة

قد تظهر الأعراض المذكورة أعلاه أيضًا إذا أصبت بخلل في المعدة ، لذلك قد يكون من الصعب التمييز بين الاثنين في بعض الأحيان.

يحد التسمم الغذائي بسرعة وبقوة وعادة ما يكون في غضون بضع ساعات حتي 6 ساعات كحد أقصي بعد تناول الوجبة.

العلاجات الطبيعية للتسمم الغذائي

خل التفاح

أكدت دراسة أجريت عام 2018 على قدرة خل التفاح على قتل مسببات الأمراض، واكتشف الباحثون أن خل التفاح له خصائص مضادة للميكروبات ضد الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية والمبيضات البيضاء.

كما يعتبر خل التفاح آمنًا لمعظم الأشخاص، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات، ووفي حالة التسمم الغذائي تكون الجرعة من 1-2 ملاعق صغيرة من خل التفاح ممزوجة بالماء أو العصير جيدة للبالغين.

الفحم المنشط

يمكن أن يكون الفحم المنشط مفيدًا في التعامل مع حالات التسمم الشديدة والتي تهدد الحياة بما في ذلك التسمم الغذائي.

وينصح الأطباء بأنه يجب تناول الفحم المنشط في أقرب وقت ممكن بعد الابتلاع للحصول على أفضل تأثير، وتتراوح الجرعة من 0.5 إلى 1 جم / كجم للأطفال أو 50 جم عند البالغين

شاي الأعشاب



علاج آخر مفيد للتسمم الغذائي هو شاي الأعشاب المهدئ الذي يتكوم من المكونات التالية:

زنجبيل

نعناع

البابونج

تعتبر هذه الأعشاب آمنة بشكل عام للأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات بكميات صغيرة.

متى تتصل بالطبيب؟



النساء الحوامل والأطفال وكبار السن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات التسمم الغذائي، لذلك من الأفضل الاتصال بالطبيب للحصول على المشورة الطبية على الفور، قد ترغب أيضًا في الذهاب للطبيب إذا كان لديك:

براز دموي أو قيء

إسهال دموي

تقلصات شديدة في المعدة

عدم القدرة على الاحتفاظ بالسوائل لمدة 12-24 ساعة

ظهور علامات الجفاف مثل العطش الشديد ، وجفاف الفم ، الدوخة ، التبول القليل أو عدم التبول ، الضعف الشديد ، أو الدوار.

الإسهال لأكثر من ثلاثة أيام.

درجة حرارة الفم أعلى من 104 درجة.