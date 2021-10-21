لجنة التحضير لسينودس الأساقفة تعقد أولى اجتماعاتها بمقر المطرانية

عقدت اللجنة الإيبارشية المكلفة بالتحضير لسينودس الأساقفة "من أجل كنيسة سينودسية، شركة، مشاركة، ورسالة"، بحضور ورئاسة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، أولى اجتماعاتها بمقر المطرانية، بمدينة أسيوط.

أدار الاجتماع الأب أغناطيوس حبيب، المنسق العام للجنة، بمشاركة الأب بطرس يوسف، والأب ريمون نعيم، والأب يوحنا ماهر، أعضاء اللجنة، كما شارك أيضًا عدد من الأخوات الراهبات، وعدد من الشباب من مختلف كنائس الإيبارشية.

ناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الجواهر العشر، التي تقود إلى تفعيل السينودسية المعاشة فى الكنيسة وهذه المحاور هي: "رفقاء على الطريق، الإصغاء، التحدث، الاحتفال، المسؤولية المشتركة، الحوار في الكنيسة والمجتمع، الحوار مع الطوائف المسيحية، السلطة والمشاركة، التمييز واتخاذ القرار، وأخيرًا التنشئة على السينودسية".

وأكد المشاركون أهمية الوصول إلى كافة أبناء الكنائس بالإيبارشية، وحثهم على معايشة الحدث التاريخي للسير معًا، برفقة يسوع، لبناء كنيسة حية قادرة على إعلان محبة الأب بشهادة الوحدة، وقادرة على إعلان الإنجيل بثقة.