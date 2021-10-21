محافظ بورسعيد يهنئ القوات البحرية بمناسبة العيد الـ54

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة والفريق محمد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة والفريق أحمد أحمد خالد قائد القوات البحرية وإلى رجال القوات البحرية بمناسبة العيد الـ54 والذي يوافق يوم 21 أكتوبر من كل عام.

حيث يخلد هذا اليوم ذكرى إغراق أكبر وحدة بحرية لإسرائيل أمام سواحل المدينة الباسلة بورسعيد وهي المدمرة إيلات والتي استطاع رجال البحرية المصرية إغراقها بواسطة لنشات الصواريخ في سابقة عسكرية جديدة نتج عنها تغيير شامل لمفاهيم التكتيك البحري في العالم بأسره، ليبرهن رجال البحرية المصرية على قوة وعزيمة رجال قواتنا المسلحة جاعلين من هذا اليوم يومًا للمجد، العزة، الكرامة، الشرف والفخر.

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة وخاصة القوات البحرية فى حماية سواحل الوطن وصون مقدراته بالإضافة إلى المشاركة فى الأعمال التنموية الجارى تنفيذها فى شتى القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي يسعى دائمًا لتطوير إمكانات الجيش المصري، حيث شهدت القوات البحرية خلال الفترة الأخيرة طفرة نوعية من حيث التزود بأحدث القطع البحرية وإنشاء القواعد البحرية وكان آخرها قاعدة 3 يوليو، ذلك جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بالعنصر المقاتل كونه محور التنمية والتطوير.