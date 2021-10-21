سامح شكري: رؤية مصر تهدف لتحقيق استقرار الشعب الليبي

بدأ مؤتمر دعم استقرار ليبيا، منذ قليل، في العاصمة «طرابلس»، بحضور عدد كبير من وزراء خارجية دول العالم أبرزهم مصر.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في أعمال مؤتمر دعم استقرار ‎ليبيا، مؤكدًا رؤية ‎مصر القائمة على ضرورة الدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة في ليبيا ترسخ للاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي الشقيق.

والتقى وزير الخارجية برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على هامش أعمال مؤتمر دعم الاستقرار، موضحا له حرص مصر البالغ على دعم ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعي التي من شأنها أن تفضي إلي إيجاد تسوية سياسية شاملة.

وأضاف أن مصر تسعى لتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبي تطلعاتهم للانطلاق إلي مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

وكذلك، اجتمع شكري مع نظرائه من 5 دول، على هامش أعمال المؤتمر، وهم وزراء خارجية تونس واليونان والجزائر وتشاد وفرنسا.