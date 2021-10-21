مصطفى الشيمي: 948 مليون لدعم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشق الثعبان

بدأت شركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى فى وضع الدراسات النهائية والاستعداد للتنفيذ الكامل لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة شق الثعبان وتوفير كافة الخدمات لهذه المنطقة.

وقال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، إن أعمال تطوير مرافق مياه الشرب تبلغ تكلفتها 548 مليون جنيه تشمل تطوير كامل للبنية الأساسية لشبكات وروافع ومحطات المياه وتوفير بدائل اخرى لهذه المصانع حتى يمكنها العمل دون توقف من خلال توفير مصادر متعددة، وسوف يتم مراجعة جميع الشبكات والمحطات والانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمنى المتفق عليه.

وأشار إلى أهمية التواصل وعقد الندوات مع رجال الأعمال واصحاب المصانع و التأكيد على أهمية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكة المياه والصرف الصحي وتركيب العدادات المطلوبة للمصانع.

أوضح المهندس عادل حسن رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أنه تم دراسة شبكات منطقة شق التعبان وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري حاليا مراجعة نظام التشغيل ورفع كفاءته.

وقال أن الشركة تقوم بالتنسيق مع محافظة القاهرة لدراسة تنفيذ التوسعات الجديدة بالمنطقة، ومنطقة الليثى والشيماء، وتكلفة الأعمال المقترحة ٤٠٠ مليون جنيه.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مساء أمس، مع اللواء أحمد العزازى، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لدراسة توفير احتياجات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، للمشروعات السكنية الجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق.

وكلف الدكتور عاصم الجزار، مسئولى قطاع المرافق، بدراسة احتياجات مياه الشرب والصرف الصحى لتلك المشروعات، ووضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من أجل توفير تلك الاحتياجات، بما يساهم فى الإسراع بمعدلات التنمية، التى تشهدها محافظة الإسكندرية، فى إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.