جامعة الوادى الجديد تستقبل مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي

استقبل الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب بمكتبه الدكتور عادل التراس مستشار وزير الزراعة للتحسين الوراثي في حيوانات المزرعة وذلك بحضور الدكتور بركات محمد علي مدير إدارة التناسليات بالهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين وزارة الزراعة وجامعة الوادي الجديد تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة.

وقد حضر اللقاء الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري والدكتور حاتم حمدون وكيل كلية الزراعة ونائبًا عن عميد كلية الزراعة والدكتور ناجي محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب أن اللقاء تناول مناقشة المشروع القومي للتحسين الوراثي للثروة الحيوانية بإستخدام تقنيات التلقيح الصناعي بإستخدام سلالات عالية الإنتاج في اللبن واللحم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حتى يواجه الزيادة السكانية وتوفير اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني للأجيال القادمة.

هذا وأضاف الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطري أن اللقاء تناول سبل التعاون وعمل بروتوكول مع مديرية الطب البيطري وإبراز دور الجامعة في توعية المربين بأهمية التلقيح الصناعي بعقد ندوات توعيه وعمل قوافل.

ومن جانبه أبرز الأستاذ الدكتور حاتم حمدون رئيس قسم الإنتاج الحيواني ووكيل كلية الزراعة أهمية دور الدولة في توفير العلف الحيواني بأسعار مخفضة للمربيين حتي يتم إنتاج كميات ألبان ولحوم بسعر مناسب لكل فئات الشعب.