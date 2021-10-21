الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض «هنيدي شو» على شاشة «المحور».. غدًا

برنامج هنيدى شو
برنامج هنيدى شو

تنطلق غدًا أولى حلقات برنامج "هنيدي شو"، للفنان محمد هنيدي، على قناة "المحور" الفضائية، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، حيث طرحت الشركة المنتجة للبرنامج، البرومو الدعائي له استعدادًا لعرضه يوم الجمعة المقبل.

ويظهر في البرومو الدعائي للبرنامج، عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء "هنيدي"، وبعض الفنانين الذين شاركوه في أعماله الفنية المختلفة، ومن بينهم؛ أحمد السقا، مصطفى قمر، شريف منير، مدحت صالح، شيرين عادل، لبلبة، محمد محمود، باسم سمرة، سميحة أيوب، ونخبة كبيرة من نجوم الفن.

وسيقدم "هنيدي"، العديد من المفاجآت خلال الحلقة الأولى من البرنامج يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة، ويقدم مجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدي.

ويُعد "هنيدي شو" أولى تجارب الفنان محمد هنيدي، في عالم برامج "التوك شو"، ومن المقرر أن يقدم "هنيدي"، موسم جديد من البرنامج خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ردود الأفعال حول الموسم الأول والذي ينطلق غد الجمعة.

ويُعرض لـ محمد هنيدي، حاليًا، فيلم الإنس والنمس، الذي حقق إيرادات عالية حتى الآن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "تحسين الشبراوي" ويجسده محمد هنيدي، وهو موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفة عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع "تحسين" في حب منة شلبي التي تظهر بدور "عفريتة".

هنيدي محمد هنيدي برنامج محمد هنيدى الجديد برنامج هنيدى شو موعد عرض برنامج هنيدى شو

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

زلزال جديد يضرب مصر بقوة 3.9 درجة

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

وزيرة الصحة تستقبل مدير «سينوفاك» لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي الخميس 21-10-2021 بالبنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

القائمة المشتركة فى الكنيست الإسرائيلى: سنؤيد مشروع قانون يمنع نتنياهو من العودة للحكم

مستشفى إسرائيلى: سلالة كورونا الجديدة غير قاتلة