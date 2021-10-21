مواعيد عرض «هنيدي شو» على شاشة «المحور».. غدًا

تنطلق غدًا أولى حلقات برنامج "هنيدي شو"، للفنان محمد هنيدي، على قناة "المحور" الفضائية، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، حيث طرحت الشركة المنتجة للبرنامج، البرومو الدعائي له استعدادًا لعرضه يوم الجمعة المقبل.

ويظهر في البرومو الدعائي للبرنامج، عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاء "هنيدي"، وبعض الفنانين الذين شاركوه في أعماله الفنية المختلفة، ومن بينهم؛ أحمد السقا، مصطفى قمر، شريف منير، مدحت صالح، شيرين عادل، لبلبة، محمد محمود، باسم سمرة، سميحة أيوب، ونخبة كبيرة من نجوم الفن.

وسيقدم "هنيدي"، العديد من المفاجآت خلال الحلقة الأولى من البرنامج يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف كبار نجوم الفن والمجتمع والرياضة، ويقدم مجموعة من الفقرات المتنوعة التي يغلب عليها القالب الكوميدي.

ويُعد "هنيدي شو" أولى تجارب الفنان محمد هنيدي، في عالم برامج "التوك شو"، ومن المقرر أن يقدم "هنيدي"، موسم جديد من البرنامج خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ردود الأفعال حول الموسم الأول والذي ينطلق غد الجمعة.

ويُعرض لـ محمد هنيدي، حاليًا، فيلم الإنس والنمس، الذي حقق إيرادات عالية حتى الآن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "تحسين الشبراوي" ويجسده محمد هنيدي، وهو موظف حكومي فقير يتعرض لكثير من الأزمات بسبب مهنة والده، الذي يجسده شريف دسوقي، كما تلعب دور والدته عارفة عبدالرسول، وبمرور الأحداث يقع "تحسين" في حب منة شلبي التي تظهر بدور "عفريتة".