«تسلا» تُحقق أرباحًا تتخطى 1.62 مليار دولار خلال 3 أشهر

أعلنت شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية، أن أرباحها تخطت 1.62 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، أن أرباح تسلا تخطت حاجز المليار دولار للمرة الثانية، مقارنة بأرباح بلغت 331 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات تقدر بـ 13.76 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 13.63 مليار دولار، وجاءت النتائج مدفوعة بتحسن هوامش الربح الإجمالية من مبيعات السيارات بنسبة 30.5%، و26.6٪ بشكل عام، وكلاهما يمثل رقمًا قياسيًا في الأرباع الخمسة الماضية على الأقل.

كما حققت تسلا إيرادات بقيمة 806 ملايين دولار من أعمالها في مجال الطاقة، و894 مليون دولار من الخدمات والإيرادات الأخرى، والتي تشمل صيانة المركبات وإصلاحها، والتأمين على السيارات ومبيعات البضائع التي تحمل علامة الشركة.

وقالت الشركة تسلا سابقًا إنها قامت بتسليم 241.3 ألف سيارة كهربائية وإنتاج 237.8 ألف سيارة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

وفي سياق متصل، صرح إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، بأن أزمتي نقص الرقائق الإلكترونية والشحن البحري تقفان حائلًا أمام حفاظ الشركة على معدل نمو في المبيعات يتجاوز 50%.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن موسك قوله خلال الاجتماع السنوي لحملة الأسهم في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية:"لقد خضنا عاما رائعًا، وحققنا معدلات قياسية في تسليم السيارات، ويبدو أن لدينا فرصة جيدة للحفاظ على هذا المستوى، إذا ما حصلنا على الرقائق اللازمة لهذا الغرض".

وأضاف: "نتمني أن تتبدد أزمة نقص الرقائق الإلكترونية قريبًا، وأشعر بالثقة في أن نتمكن من الحفاظ على معدل نمو يتجاوز 50% لبعض الوقت".

وفي الوقت الذي ألقت فيه أزمة نقص الرقائق الإلكترونية بظلالها على صناعة السيارات هذا العام، قال موسك إن شركته الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية كابدت "كثيرا" من تحديات سلاسل الامداد.

وأوضح:"من أكبر التحديات التي واجهناها في الربع الثالث هو العثور على سفن كافية، فهناك نقص هائل في السفن".

ويبدو أن أزمة نقص الرقائق لم تؤثر على نمو تسلا حتى الآن، حيث أعلنت الشركة في وقت سابق هذا الاسبوع تسجيل مبيعات قياسية على مستوى العالم خلال الربع الثالث بلغت 241 ألف و300 سيارة.