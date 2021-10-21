الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العنانى يبحث مع البرلمان واتحاد الغرف استعدادات الموسم السياحى الشتوى

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب،  وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة وبحث استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، وذلك في إطار التنسيق والتواصل المستمر  بين كل من الوزارة واللجنة والاتحاد.

وحضر الاجتماع غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد على التزامهم بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من ١ نوفمبر القادم وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخرًا.

وقد تم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria " Hc"، وجارٍ العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية.  

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري الصادر مؤخرًا والذي سيتم العمل به أيضا بداية من ١ نوفمبر القادم والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.

يشار إلى أنه فى أبريل الماضي قد أصدر  وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وقد نص القرار على أن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، الخمس نجوم 40 دولار أمريكى أو ما يعادلها، و28 دولار أمريكى أو ما يعادلها فى الفنادق الأربع نجوم.

ومن المقرر أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021.

وزير السياحة والآثار رئيس لجنة السياحة والطيران الاتحاد المصري للغرف السياحية تقييم المنشآت الفندقية معايير التصنيف الجديدة

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وائل لطفي

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