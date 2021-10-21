الخميس 21 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية تؤكد استمرار العمل بمستشفى الحياة ببورفؤاد فى مواجهة كورونا

مستشفى الحياة ببورفؤاد
مستشفى الحياة ببورفؤاد

أعلنت هيئة الرعاية الصحية أنه تم الانتهاء من أعمال التجديد بمستشفى الحياة ببورفؤاد التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، وسوف تعمل بكامل طاقتها لتقديم أفضل خدمة طبية في جميع التخصصات الطبية، وكذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المستشفى سيقدم خدمات العلاج من فيروس كورونا والخدمات الطبية للمرضى.

وكان قد قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتقديم شهادات التقدير لفريق رضاء المنتفعين ببورسعيد لاجتيازهم الدورة التدريبية لآليات التواصل بلغة الإشارة بنجاح، كما أهدى درع هيئة الرعاية الصحية للتميز، لثلاثة من المتميزين خلال البرنامج التدريبي، الذي أطلقته الهيئة لفريق رضاء المنتفعين تيسيرًا على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أصحاب الإعاقات السمعية من التواصل بسهولة مع فريق رضاء المنتفعين باعتبارهم همزة الوصل بين المنتفعي ومنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن لغة الإشارة هي لغة واحدة على مستوى دول العالم، حيث يُمكِّن هذا التدريب كافة المتدربين عليه من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من جميع دول العالم، مشيدًا بفريق رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، لدورهم الفعّال في التيسير على كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، كما استمع الى مقترحات المتدربين، لتحقيق المزيد من نسب رضاء المنتفعين.

جاء ذلك، خلال اليوم الختامي لفعاليات البرنامج التدريبي المكثف الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وبرعاية مؤسسة «هانس زايدل الألمانية»، والذي استمر على مدار 4 أيام متتالية، بالقاهرة، تم خلالهم التدريب على آليات التواصل بلغة الإشارة، وذلك لفريق إدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

كما وعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمد البرنامج التدريبي ليصل إلى محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه سيتم في المراحل المقبلة تكوين فريق TOT على لغة الإشارة للتدريب بكافة محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك إيمانًا من الهيئة بأهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتبارهم ثروة الهيئة.

وثمن السبكي، دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة هانس زايدل الألمانية، باعتبارهم شركاء النجاح، مشيرًا إلى أهمية الدمج المجتمعي للأشخاص من ذوي الهمم، كما أكد على حقوقهم في التعامل والتعايش مع المجتمع بشكل طبيعي، وتيسير حصولهم على الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها للتنمية الشاملة المستدامة مصر 2030، مشيرًا أن البرنامج التدريبي يأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

مستشفى الحياة ببورفؤاد
مستشفى الحياة ببورفؤاد
هيئة الرعاية الصحية مستشفى الحياة ببورفؤاد تقديم كافة الخدمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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