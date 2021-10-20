دقلو يبحث مع فيكي فورد قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا

التقي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو مساء الأربعاء، وزيرة شؤون إفريقيا بالخارجية البريطانية فيكي فورد والوفد المرافق لها.

وأمن اللقاء على أزلية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد، وضرورة العمل المشترك بين الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والمضي قدما في قضايا التنمية.

وتطرق اللقاء لقضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة، وضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

البرهان يؤكد حرصهم على إنجاح الفترة الانتقالية

فيما أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حرص القوات المسلحة والمكون المدني علي إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني.

وشدد لدي لقائه بمكتبه مساء اليوم وزيرة الشؤون الأفريقية بالخارجية البريطانية فيكي فورد علي الالتزام بالوثيقة الدستورية والحفاظ على الشراكة بين المكونين العسكري والمدني.

واطلع البرهان الوزيرة البريطانية علي تطورات الأوضاع السياسية بالبلاد.

وأشار البرهان الي متانة وازلية العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان علي تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه بريطانيا للسودان لتحقيق التحول الديمقراطي.

من جانبها أثنت فيكي فورد على الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الانتقالية وعلي رأسها توقيع اتفاق جوبا للسلام واعفاء وتخفيف الديون علي السودان وعودة التعامل مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وأشادت وزيرة الشؤون الأفريقية بالقوانين التي تم سنها وتلك التي تم تعديلها والقدر الكبير المتاح من الحريات للمواطنين.

وقدمت المسؤولة البريطانية تنوير لرئيس مجلس السيادة حول قضايا الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة والمتمثلة في التعاون العسكري في كافة المجالات العسكرية ودعم المملكة للاقتصاد السوداني ودخول الإستثمارات البريطانية المختلفة للبلاد و تبادل الخبرات وتقديم العون الفني وتحقيق العدالة الانتقالية والتعاون مع المحكمة الجنائية.