إخلاء سبيل طالب طعن زميله بمطواة داخل مدرسة ببورسعيد

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، مساء الأربعاء، بإخلاء سبيل طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض «مطواة» بالمدرسة الميكانيكية الصناعية في منطقة الحرية، بحي المناخ، كما قررت حفظ التحقيقات في الواقعة، بعد تصالح الطرفين.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بقسم شرطة المناخ، أن الطالب «كريم م.»، بالصف الثاني بمدرسة الزخرفية الصناعية، نشب بينه وبين «يوسف ع. ن.»، 17 سنة، بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الميكانيكية الصناعية المجاورة، وعلى إثر ذلك، قام الأول بتسلق سور المدرسة الميكانيكية المتواجد فيها غريمه، في التاسعة من صباح اليوم.

ووصل الطالب إلى ورشة السيارات، ونادى على «يوسف»، من داخل الورشة، فخرج له الطالب، فما كان من المتهم إلا تسديد طعنة نافذة في جانب المجني عليه، الذي سقط على الأرض، وأثناء محاولة الطالب الفرار، تمكن أمن المدرسة من اللحاق به والقبض عليه، وتحفظوا على المطواة بحوزته، واستدعوا رجال الشرطة لاستلامه، كما استدعوا سيارة إسعاف لنقل الطالب المصاب إلى مستشفى السلام بورسعيد.

أمرت النيابة العامة في بورسعيد، مساء الأربعاء، بإخلاء سبيل طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض «مطواة»، بالمدرسة الميكانيكية الصناعية في منطقة الحرية، بحي المناخ، كما قررت حفظ التحقيقات في الواقعة، بعد تصالح الطرفين.