درع للمتميزين.. «الرعاية الصحية» تكرم فريق رضاء المنتفعين ببورسعيد (صور)

قام د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بتقديم شهادات التقدير لفريق رضاء المنتفعين ببورسعيد لاجتيازهم الدورة التدريبية لآليات التواصل بلغة الإشارة بنجاح.

كما أهدى درع هيئة الرعاية الصحية للتميز، لثلاثة من المتميزين خلال البرنامج التدريبي، الذي أطلقته الهيئة لفريق رضاء المنتفعين تيسيرًا على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل من أصحاب الإعاقات السمعية من التواصل بسهولة مع فريق رضاء المنتفعين باعتبارهم همزة الوصل بين المنتفعي ومنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد .

وأكد السبكي، أن لغة الإشارة هي لغة واحدة على مستوى دول العالم، حيث يُمكِّن هذا التدريب كافة المتدربين عليه من التعامل مع ذوي الإعاقة السمعية من جميع دول العالم، مشيدًا بفريق رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية، لدورهم الفعّال في التيسير على كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، كما استمع الى مقترحات المتدربين، لتحقيق المزيد من نسب رضاء المنتفعين.

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

الرعاية الصحية