الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البلغاريون يحتجون ضد قيود كورونا الجديدة رغم ارتفاع أعداد الإصابات

كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا

احتج معارضو قيود فيروس كورونا الجديدة المخطط لفرضها في بلغاريا اليوم الأربعاء، ضد المتطلبات القانونية بإبراز شهادة صحية لدخول مؤسسات مختلفة، برغم ارتفاع معدلات الإصابة في سائر أنحاء البلاد.

وأعلن المتظاهرون خارج وزارة الصحة في صوفيا أن الإجراءات الجديدة تمييزية ضد الأشخاص الذين لا يحملون ما يسمى بـ "الشهادة الخضراء".

وفي تلك الأثناء، وجد وزير الصحة ووزير التعليم نفسيهما محاطين بالمتظاهرين خارج برلمان البلاد. 

وفي أماكن أخرى من البلاد، اندلعت احتجاجات في مدينتي فارنا وبورجاس على البحر الأسود.

وانضمت عدة أحزاب سياسية إلى المتظاهرين للمطالبة باستقالة وزير الصحة ستويشو كاتساروف.

ونظرًا لارتفاع أعداد الإصابات، سيتعين على أي شخص يرغب في زيارة المطاعم أو صالات الألعاب الرياضية أو مراكز التسوق أو دور السينما أو المتاحف اعتبارًا من غد الخميس، إبراز شهادة لإثبات حصوله على التطعيم أو تعافيه مؤخرًا من كوفيد- 19 أو نتيجة اختبار سلبية للإصابة بكورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية. 

كورونا فيروس كورونا بلغاريا معدلات الإصابة صوفيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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