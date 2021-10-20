الأربعاء 20 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسين زين يفتتح جناح الوطنية للإعلام بسوق ومعرض «الأسبو» فى تونس

حسين زين
حسين زين

افتتح اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجناح المخصص للوطنية للإعلام بسوق ومعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني بمهرجان الإذاعة والتليفزيون بتونس (الأسبو)، والذي تعرض فيه الهيئات والجهات الإعلامية أحدث إنتاجها فى المجالات الإعلامية والفنية والثقافية.

حيث تشارك الوطنية للإعلام بسوق ومعرض المهرجان بعرض الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، من أعمال درامية وبرامجية إذاعية وتليفزيونية بهدف تنشيط التبادل الإعلامي مع مختلف الهيئات والجهات الإعلامية الأعضاء باتحاد إذاعات الدول العربية.

كما تشارك الشبكات التليفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية بمعرض التجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة، بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.

ويشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون فى دورته الواحد والعشرين، والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بمدينة الثقافة في العاصمة التونسية فى الفترة من ١٩ إلى ٢٢ أكتوبر 2021، بالتعـــاون مــع مؤسسة الإذاعــة التونسية ومؤسسة التلفــزة الـتونسيـة.

وجاءت مشاركة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وكنائب لرئيس إتحاد إذاعات الدول العربية  فى إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الهيئات الأعضاء بالاتحاد لتفعيل التعاون المشترك فى مختلف المجالات الإعلامية،  والوقوف على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من خلال فعاليات المهرجان، وبحث القضايا والتحديات الهامة المطروحة على مجالات الإذاعة والتلفزيون والإعلام الجديد ومختلف مكونات وقطاعات الإعلام في المنطقة العربية.

ويهدف المهرجان العربي للإذاعة والتلـفـزيـون الى المساهمة في تطوير الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني العربي ورفع مستواه على النحو الذي يلبي تطلعات الهيئات الأعضاء والمبادئ التي تعمل من أجلها.

و يشارك في المهـرجان رؤساء  الهيئات والمؤسسات الإعلامية  الأعضاء باتحاد إذاعات الدول العربية،   وممثلون عن شركات الإنتاج العربية الخاصة ووكالات الأنباء والمحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، إلى جانب ممثلين عن الشبكات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة والاتحادات الإذاعية والتلفزيونية العالمية.

ويتضمن المهـرجان عده  فعـاليات منها الـسـوق التـلـيفزيونيـة والإذاعيـة وتشارك فيها الهيئات الأعضـاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصـة وشركات الإنـتاج ووكالات الأنباء العربية والمحطات الأجنبية الناطقة باللغة العربية، ومعرض للتجهيزات الإذاعية والتلفزيونية الحديثة بهدف التعريف بالمستجدات والابتكارات في مجال التطور التكنولوجي.

ويقيم المهرجان مسابقات للبرامج الإذاعية والتليفزيونية، ويخصّص جوائز مالية وشهادات تقديرية للبرامج الفائزة. وتكريم عدد من المبدعين العرب الذين أثروا الحياة الفنية والثقافية في العالم العربي.

حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام جناح الوطنية للإعلام بمهرجان تونس مهرجان الإذاعة والتليفزيون بتونس إذاعة وتليفزيون

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

الأكثر قراءة

النيابة تحيل لص «هاتف البث المباشر» للمحاكمة العاجلة

ارتفاع عدد ضحايا حادث الطريق الأوسطى لـ19 قتيلًا

«أمطار حتى السبت».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

نقل بشرى ومحمد مكاوى لمستشفى الجونة بعد تعرضهما لحادث

«مكنتش أعرف بالبث».. اعترافات المتهم الثانى فى واقعة سرقة صحفى الدائرى

«الوطنية للإعلام» توضح حقيقة التسوية الوظيفية لعدد من العاملين بها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

حسين دعسة

وحدة سوريا.. الرئيس السيسى يرفض محاولة فرض الأمر الواقع

حسام علوان

حكاية المستر كولس الموظف الإنجليزى الغامض فى الحكومة المصرية

د. محمد عبدالديم

لماذا نحتاج إلى تسريع وتيرة الابتكار؟

إبراهيم داود

سينما التمويل الأجنبى

صور

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت: تفاجأت بضغط إدارة بايدن لتخفيض بناء المستوطنات فى الضفة

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

الرئيس اللبنانى يبحث ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل