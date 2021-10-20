الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رحلة نسمة حسن من دراسة الماجستير إلى تعليم الأطفال تطوعيًا

نسمة حسن
نسمة حسن

قررت نسمة حسن مؤسسة جمعية عطاء للأعمال الخيرية، أن تخدم جميع أبناء قريتها من الصغير للكبير، إيمانًا منها بأن التعليم هو الحل، رافعًة هذا الشعار لإنجاح تجربتها التطوعية في مدينة دسوق بكفر الشيخ، نسمة حسن.

تخرجت نسمة حسن في كلية التجارة 2008 وحصلت على درجة الماجستير في إدارة الاعمال، وإيمانها بالتعليم قررت التطوع لتعليم أبناء قريتها، قائلًة لـ"الدستور":"أنا مؤمنة أن التعليم هو أساس التغيير وتقدم الشعوب، وبيساعد الناس على التخلص من مشاكلهم أيًا كانت هى".

نسمة كان لها اهتمام منذ الضِغر بأن تصبح ضمن الفرق التطوعية، وهذا ما فعلته عندما كانت طالبة، وتمكنت من الفوز بجائزة أحسن متطوع في محافظة كفر الشيخ في حملة حماية للتوعية ضد مخاطر المخدرات والتشجيع علي علاج الإدمان: "من زمان وأنا بحلم أكون ضمن أي فريق تطوعي يخدم الناس ويعمل الخير ليهم، ويرشدهم للصح دائمًا".

وشاركت مؤسسة جمعية عطاء للأعمال الخيرية في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية، وكذلك أسست وطوّرت مشروع "سواء" التابع لمؤسسة عطاء الخيرية الذي يهدف الي مواجهه ظاهرة التسرب من التعليم بسبب الفقر، ويعمل المشروع على 3 جوانب مهمة؛ الجانب التعليمي، الجانب التنموي، والجانب المادي.

وقالت نسمة: "من أهم إنجازات فريق مشروع سواء بالمؤسسة هو التحول الذي يحدث في حياة الأطفال الذين لا يستطيعون القراءة والكتابة بعد تعليمهم ومساعدتهم للوصول الي مراكز متقدمة في مدارسهم".

حلم الفتاة العشرينية نسمة حسن، بهذا المشروع التطوعي الخاص بالتعليم هو محاولتها باسم المؤسسة مؤخرًا أن يتطور إفتتاح الفصول الذكية والتي تعتمد علي التعليم التفاعلي والانشطة، هذا بالاضافة أن فريق الروبوتات سيشارك في المسابقة العالمية  First Lego League للروبوت".

نسمة حسن مشروع تطوعي تعليم لأعمال الخيرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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