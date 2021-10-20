الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء: بدء التشغيل التجريبى لمنصة تسجيل المستلزمات الطبية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

 

أعلنت هيئة الدواء، اليوم الأربعاء، عن بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية "MeDevice"، والتي تهدف إلى تسهيل والإسراع في إجراءات تسجيل المستلزمات الطبية.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، دعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة ومن أجل تقليل زمن الحصول على الخدمات، وفي ضوء توجه هيئة الدواء المصرية نحو ميكنة دورة العمل بالقطاعات المختلفة والإدارات التابعة والحرص على تقديم الخدمات إلكترونيًا.
ولفتت إلى أن الهدف من المنصة هو تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لشركاء الصناعة، وكذلك في إطار العمل في مسارات متوازية تقوم من خلالها بالحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية.
وأضافت أنه يجرى حاليًا العمل على تدشين المرحلة الثانية من المنصة الإلكترونية  "MeDevice" فيما يخص طلبات الحصول على موافقات استيرادية للمستلزمات والأجهزة الطبية والمعملية والكواشف التشخيصية والخطط السنوية وموافقة اللجنة العلمية ولجنة الاستيراد.
وأوضحت الهيئة أنه تم عقد ورشة عمل افتراضية للشركات؛ للتدريب على طريقة استخدام المنصة الإلكترونية "MeDevice".
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أطلقت من قبل عدة خدمات، حيث دشنت الهيئة خدمة الخط الساخن (١٥٣٠١)، وتعمل كمرحلة أولى في مجال نواقص الأدوية، وخدمة البلاغات والاستفسارات الإلكترونية، وتم إطلاقها على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

 وتشمل خدمات "توافر، أثر جانبي، مخالفة، استشارة دوائية، إعلان غير ملائم".
جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تعمل على التحول الرقمي في القطاعات المختلفة والإدارات التابعة، بما يسهم في تنفيذ خطط تطوير وتحديث أنظمة المعلومات في مجال الدواء، وذلك ضمن إطار سعي الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكذلك المشروع القومي للتحول الرقمي.

الدواء المصرية التشغيل التجريبى للمنصة الإلكترونية تسجيل المستلزمات الطبية خطة الدولة للتحول الرقمي خدمات حكومية التنمية الشاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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