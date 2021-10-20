الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بيوت التطوع تستقبل طلاب 4 جامعات لحمايتهم من الوقوع فى براثن الإدمان

بيت التطوع
بيت التطوع

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء استقبال طلاب الكليات فى بيوت التطوع  بالجامعات، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمشكلة الإدمان، وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن "16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة‪.‬
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، واستثمار طاقاتهم فى التوعية بأضرار المخدرات، في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب، لافتة إلى أن "بيوت التطوع" مقرات دائمة للصندوق بالجامعات وهى منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين للمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

‏‪ من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مقرات الصندوق داخل العديد من الجامعات المصرية "القاهرة وحلوان والزقازيق وسوهاج" تستقبل الطلاب طوال العام الدراسى لتوعيتهم بأضرار تعاطى المواد المخدرة والرد على استفساراتهم فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن " 16023" وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة

وتستهدف "بيوت التطوع"  التابعة للصندوق داخل الجامعات المصرية "العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطى المخدرات وكذلك الرد على كل الاستفسارات المعلقة بأضرار التعاطى وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كونها تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعويتهم بمخاطر الإدمان.

الجامعات وزيرة التضامن طلاب الجامعات وزيرة التضامن الاجتماعي الجامعات المصرية التضامن الاجتماعي

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بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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