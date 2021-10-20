الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تدين بشدة إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية

إطلاق صاروخ من قبل
إطلاق صاروخ من قبل كوريا الشمالية

أدانت ألمانيا "بشدة"، الأربعاء، "اختبار الصاروخ الباليستي" الذي أعلنته كوريا الشمالية، معتبرة أنه "يهدد الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي"، وفق ما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن "التجارب المتكررة" خلال الأسابيع الأخيرة "تزيد التوترات السياسية بطريقة غير مسئولة"، إذ أكدت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخًا باليستيًا من غواصة الثلاثاء.

وقد يشكل هذا الاختبار تقدمًا تقنيًا كبيرًا، في حين تخوض الكوريتان اللتان لا تزالان من الناحية الفنية في حالة حرب، سباق تسلح والحوار متوقف بين واشنطن وبيونج يانج.
 

وإذا تأكّد بالفعل أنّ كوريا الشمالية باتت تمتلك القدرة على إطلاق صواريخ باليستية من غواصات، فيعني ذلك أنّ الدولة المغلقة سيمكنها توجيه ضربة ثانية إذا ما ضُربت منصّاتها البريّة، الثابتة أو المتحرّكة، المخصّصة لإطلاق الصواريخ.

وسيعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة طارئة مغلقة حول كوريا الشمالية بطلب من بريطانيا والولايات المتحدة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس الثلاثاء.
 

وفرضت الأمم المتحدة سلسلة عقوبات على كوريا الشمالية بسبب مواصلتها تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية بما يتعارض مع قراراتها.

وقالت برلين إن "كوريا الشمالية تخرق من جديد التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن"، داعية بيونج يانج إلى "قبول عرض إجراء المحادثات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وجددت مطلب "الوقف الكامل والذي لا رجعة فيه" لبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.

وشدد البيت الأبيض على أن التجربة تسلط الضوء على الحاجة "الملحة" للحوار مع بيونج يانج، لكنه أكد التزام واشنطن "الصارم" المساعدة في الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

وأجرت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، بنجاح، تجربة إطلاق لنوع جديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات "SLBM".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد أن كوريا الشمالية أطلقت أمس صاروخًا قصير المدى يعتقد أنه صاروخ من طراز "SLBM" الذي يطلق من الغواصات بالقرب من سينبو، حيث يقع حوض بناء الغواصات الرئيسي، وهذا يمثل ثامن تجربة صاروخية كبرى معروفة لكوريا الشمالية هذا العام.

فرانكفورت كوريا الشمالية إطلاق صاروخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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