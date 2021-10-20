جامعة الوادى الجديد تهنئ المحافظ بالفوز في مسابقة التميز الحكومي 2021

بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، ونواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة، بالتهنئة للواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ، لفوز مدينة الخارجة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المدن فى مسابقة جائزة مصر للتميز الحكومى فى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة المدن، وفوز قرية البشندي بالمركز الثاني كأفضل قرية على مستوى الجمهورية، وفوز مركز الداخلة بالمركز الثالث أفضل مركز على مستوى الجمهورية خلال الدورة الثانية 2021.

كما بعث رئيس الجامعة برقية تهنئة للمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة والجهاز المعاون له بمناسبة فوز مركز ومدينة الخارجة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.

وبعث رئيس الجامعة ببرقية تهنئة للدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة وفريق العمل المعاون له بمناسبة فوز مركز الداخلة بالمركز الثالث كأفضل مركز على مستوى الجمهورية

كما بعث رئيس الجامعة رقية تهنئة للسيد جهاد المتولى رئيس مركز بلاط والجهاز المعاون له بمناسبة فوز قرية البشندى بالمركز الثاني كأفضل قرية على مستوى الجمهورية، متمنيا لهم مزيدا من التقدم والرقي.

وحصدت محافظة الوادي الجديد 3 مراكز متقدمة وشهد حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن أسماء الفائزين بجوائز مصر للتميز الحكومي 2021.

وتم إعلان الفائزين بجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة بفئة القري، حيث حصلت قرية البشندي بمحافظة الوادي الجديد على المركز الثاني، على مستوى الجمهورية، وفئة المدن، فازت مدينة الخارجة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وفئة الوحدات المحلية، فاز مركز ومدينة الداخلة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كان قد انطلق اليوم حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة عددًا من الوزراء.