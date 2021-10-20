وزير التنمية المحلية: نظافة الشارع معيار تقييم شركات منظومة النظافة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء، يتابعان المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أنه منذ صدور التكليف الرئاسى بتنفيذ المنظومة وتم العمل على دعم البنية التحتية عبر تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف محافظات الجمهورية والتي تتضمن مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية وإغلاق المقالب العشوائية حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر في هذه الخدمة التي تمس حياة المواطنين اليومية.

وأضاف شعراوي أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع لمتابعة منظومة التعامل مع مخلفات البناء والهدم بالمحافظات من خلال خطوط الإنتاج والكسارات لمعالجة وتدوير تلك المخلفات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من منتجاتها وفقاً للمواصفات المعدة والصادرة بهذا الشأن.

وأوضح شعراوي أنه تم مراجعة العروض الفنية لشركة "انفيروادبت" والتي من المقرر أن تقوم بعمليات الرقابة والمتابعة للشركات الجديدة العاملة في مجال النظافة فى محافظة القاهرة كطرف ثالث مستقل من خلال نظام إلكتروني معد سلفاً لهذا الشأن، بحيث يتم المراجعة من الجهات المشاركة في المنظومة والخبراء المعنيين ومتابعة من وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

وقال وزير التنمية المحلية إن نظافة الشارع هى المعيار الأساسى فى تقييم عمل الشركات المشاركة فى منظومة النظافة للحصول عَلِي رضا المواطنين في الأحياء التي تعمل بها شركتي "ارتقاء" و"انفيروماستر".

وشد الوزير على أهمية دور التوعية لنجاح منظومة النظافة والحفاظ على نظافة الشوارع والتنسيق مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والشباب في إطار الاهتمام بالمشاركة المجتمعية، خاصة في ظل الدور الكبير للمواطنين لإنجاح المنظومة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم خلال الاجتماع متابعة ملف تخصيص الأراضى بالمحافظات لإقامة بعض المحطات المعنية بإنتاج الطاقة من المخلفات، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع مع محافظة القاهرة إجراءات تسليم هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة لتسليم أحياء المنطقتين الشرقية والغربية لشركتي "ارتقاء" و"انفيروماستر".

جاء ذلك خلال عقد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقرير المشترك للموقف الراهن لعقود التشغيل للمخلفات بمحافظة القاهرة، وخطط التشغيل، وموقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة، تمهيداً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم و إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.