الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر عسكري سوري يكشف تفاصيل التفجير المزدوج وسط دمشق

مشاهد الأولى لانفجار
مشاهد الأولى لانفجار الحافلة بدمشق

أعلنت سوريا عن ارتفاع عدد قتلى الانفجار المزدوج الذي استهدف حافلة مبيت قرب جسر الرئيس بالعاصمة دمشق إلى 14، وعدد من الجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري تفاصيل العملية الإرهابية التي تمت بعبوتين ناسفتين، أدت لانفجار الحافلة، وتفحمها بالكامل.

وقال المصدر إن حافلة مبيت عسكري في مدينة دمشق بالقرب من "جسر الرئيس" تعرضت لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما مسبقاً بالحافلة، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وسقوط عدد من الجرحى، مضيفا أن عناصر الهندسة العسكرية، تمكنوا من تفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار.

وكان التفجير قد أسفر في حصيلة أولية عن سقوط 13 قتيلا، و3 جرحى فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن (8:07 ت. غ) مسؤوليتها عن العملية الإرهابية.

ووقعت عدة هجمات هذا العام على مركبات للجيش في شرق سوريا شنها مسلحون يشتبه في أنهم من تنظيم داعش، ما زالوا ينشطون في المنطقة الصحراوية مترامية الأطراف.

غير أن الانفجارات في دمشق نادرة، منذ أن سيطرت القوات الحكومية على جيوب المعارضة في محيط المدينة.

وتوعدت الحكومة السورية على لسان وزير الداخلية محمد الرحمون، بمحاسبة المسؤولين عن التفجيرين، مشددا على أن سوريا لن تتوقف عن ملاحقة الإرهاب.

داعش العسكري قتلى سوريا الإرهاب سورية الانفجارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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